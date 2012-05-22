FIFA Kongresi'ne katılacak

İSTANBUL - TFF'den yapılan açıklamada, FIFA'nın 62. Olağan Kongresi'nin 24-25 Mayıs tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacağı belirtilirken, ''62. FIFA Kongresi'ne TFF adına başkan Yıldırım Demirören, başkan vekili Servet Yardımcı, genel sekreter Prof. Dr. Emre Alkin ve Uluslararası Etkinlikler Koordinatörü Süheyl Önen katılacak'' denildi.



Ayrıca, 1996 yılından bu yana aralıksız olarak FIFA İcra Kurulu üyeliğini yürüten TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in de kongrede hazır bulunacağı ifade edildi.