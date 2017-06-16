Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98193
ALTIN
141.318
DOLAR
3.5016
STERLIN
4.4797
EURO
3.9184
Halterde İsa Güngör'den bronz madalya
Halterde İsa Güngör'den bronz madalya
İşçi olarak ABD’ye geldi Milyon Dolarlık Fabrikatör Oldu!
İşçi olarak ABD’ye geldi, fabrikatör...
Vedat Behar: Müziğin hayatımdaki yeri tektir
Vedat Behar: Müziğin hayatımdaki yeri...
Mobil abone sayısı 76 milyona yaklaştı
Mobil abone sayısı 76 milyona...
600 deniz mili katetti, Antalya'da görüntülendi
600 deniz mili katetti, Antalya'da...

FIFA Konfederasyonlar Kupası başlıyor

Rusya'da düzenlenecek 8. FIFA Konfederasyonlar Kupası yarın başlıyor.

FIFA Konfederasyonlar Kupası başlıyor

Rusya'da düzenlenecek 8. FIFA Konfederasyonlar Kupası yarın başlıyor.

16 Haziran 2017 Cuma 15:31
7 Okunma
FIFA Konfederasyonlar Kupası başlıyor

İSTANBUL - 17 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde organize edilecek turnuvada UEFA'dan Rusya, Almanya ve Portekiz, Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) Şili, Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) Kamerun, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonundan (CONCACAF) Meksika, Asya Futbol Konfederasyonundan Avustralya ve Okyanusya Futbol Konfederasyonu'ndan (OFC) Yeni Zelanda yer alacak.

Başkent Moskova'nın yanı sıra Saint Petersburg, Kazan ve Soçi kentlerinin ev sahipliği yapacağı organizasyonda 8 takım, 2 grupta mücadele edecek.

Turnuvanın açılış maçında yarın ev sahibi Rusya ile Yeni Zelanda, Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'den 2 futbolcu

FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Spor Toto Süper Lig'den 2 futbolcu yer alacak.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma ile Bursaspor'un Avustralyalı oyuncusu Aziz Behich turnuvada mücadele edecek.

2003'te Türkiye de mücadele etti

A Milli Futbol Takımı, 2003'te Fransa'da düzenlenen 4. FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncü oldu.

Kupa formatı

FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda 2 grupta 8 takım mücadele edecek.

A Grubu'nda ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Portekiz, Meksika ve Yeni Zelanda yer alacak.

B Grubu'nda ise Almanya, Şili, Kamerun ve Avustralya bulunuyor.

Grup maçları sonunda ilk 2'de yer alan takımlar, çapraz eşleşme sonucunda yarı finalde karşılaşacak. Kupada final mücadelesi, 2 Temmuz'da oynanacak.

Üçüncülük müsabakası ise aynı gün Moskova'da yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FIFAKonfederasyonKupa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halterde İsa Güngör'den bronz madalya
Halterde İsa Güngör'den bronz madalya
Galatasaray'ın sezon başı kamp programı belli oldu
Galatasaray'ın sezon başı kamp programı belli oldu
Brezilyalı forvet Maicon Marques Antalyaspor'da
Brezilyalı forvet Maicon Marques Antalyaspor'da
'Olaylarda ciddi azalma var ama yeterli değil'
'Olaylarda ciddi azalma var ama yeterli değil'
Futbolda transfer dönemi yarın başlayacak
Futbolda transfer dönemi yarın başlayacak
Fenerbahçe, Dirar'ı açıkladı
Fenerbahçe, Dirar'ı açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ