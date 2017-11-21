FIFA'dan eski üyelerine ömür boyu men cezası

FIFA, rüşvet aldıkları gerekçesiyle Guam, Nikaragua ve Venezuela'dan eski üç üyesini futbolla ilgili etkinliklerden ömür boyu men etti.

FIFA'dan yapılan açıklamada, bir dönem organizasyonun denetim komitesinde görev alan Guamlı Richard Lai, Nikaragualı Julio Rocha ve Venezuelalı Rafael Esquivel'in futboldan ömür boyu men cezası aldığı belirtildi.

ABD'de açılan yolsuzluk davası kapsamında, FIFA'nın üst düzey yöneticileri, rüşvet aldığı ve kara para akladığı gerekçesiyle 27 Mayıs 2015 tarihinde Zürih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Eskiden ülkelerinde futbol federasyonu başkanlığı görevinde de bulunan söz konusu yöneticilerin, Zürih'te tutuklanmalarının ardından ABD'ye sevk edildiği ve sorgulamalarında rüşvet aldıklarını kabul ettiği ifade edildi.