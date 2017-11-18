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FIFA'dan Cüneyt Çakır'a davet

FIFA kokartlı hakem, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın aday hakemler seminerine katılacak.

FIFA'dan Cüneyt Çakır'a davet

FIFA kokartlı hakem, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın aday hakemler seminerine katılacak.

18 Kasım 2017 Cumartesi 15:54
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FIFA'dan Cüneyt Çakır'a davet

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın aday hakemler seminerine katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Cüneyt Çakır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 25-29 Kasım'da düzenlenecek seminere katılacağı belirtildi.

Açıklamada, 10'u UEFA'dan toplam 36 üst düzey hakemin katılacağı seminerde, Video Yardımcı Hakem eğitiminin yanı sıra saha içi uygulamalar, görüntü analizleri, kural sınavı ve fiziksel yeterlilik testlerinin yapılacağı aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FIFACüneyt Çakır2018 FIFA Dünya Kupası
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