FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalma heyecanı

Basketbolda Türk temsilcileri Banvit ile Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, çeyrek final rövanş maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

Banvit ve Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Monaco, Strasbourg (Fransa), medi Bayreuth, MHP Riesen (Almanya), AEK (Yunanistan), UCAM Murcia'nın (İspanya) yer aldığı çeyrek finalde, rövanş heyecanı yarın TSİ 21.30'daki Monaco-Banvit maçıyla başlayacak.

Banvit ilk maçta 85-77 mağlup olduğu rakibini yenip ikinci kez Dörtlü Final'e kalma mücadelesi verecek. Diğer Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka ise 4 Nisan Çarşamba günü deplasmanda İspanyol ekibi UCAM Murcia ile karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka İzmir'deki ilk maçı 79-65 kaybetmişti.

Çeyrek final eşleşmelerinde ilk maçların sonuçları ve rövanş karşılaşmalarının maç programı (TSİ) şöyle:

İlk maçlar

Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia: 65-79

MHP Riesen-medi Bayreuth: 81-86

Banvit-Monaco: 77-85

AEK-Strasbourg: 78-69

Rövanş karşılaşmaları

Yarın:

21.30 Monaco-Banvit

4 Nisan Çarşamba:

21.00 medi Bayreuth-MHP Riesen

21.30 UCAM Murcia-Pınar Karşıyaka

21.30 Strasbourg-AEK