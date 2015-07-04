FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda kuralar çekildi

ANKARA - Türkiye'den 5 takımın katıldığı 2015-2016 sezonu FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (Eurocup) kuralar çekildi.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen kura çekiminde 32 takım, iki konferansta toplam 8 gruba ayrıldı.

1. Konferans'ta yer alan 5 Türk takımından Beşiktaş ile Adana ASKİ, aynı grupta yer aldı. Orduspor B Grubu'nda, Edirne Belediye Edirnespor C Grubu'nda, İstanbul Üniversitesi ise D Grubu'nda mücadele edecek.

Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şöyle:

1. Konferans:

A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu Piestanske Cajky TTT Riga-Flying Foxes (kazanan) Edirne Belediye Edirnespor Northland Lulea Spartak Moskova Region Dinamo Moskova Chevakata Vologda İstanbul Üniversitesi Beşiktaş Udominate Tsmoki Minsk Dunav 8806 Ruse Adana ASKİ Orduspor WBC Enisey Krasnoyarsk NP SC Energia

2. Konferans: