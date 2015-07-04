FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda kuralar çekildi

ANKARA - Türkiye'den 5 takımın katıldığı 2015-2016 sezonu FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (Eurocup) kuralar çekildi.
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen kura çekiminde 32 takım, iki konferansta toplam 8 gruba ayrıldı.
1. Konferans'ta yer alan 5 Türk takımından Beşiktaş ile Adana ASKİ, aynı grupta yer aldı. Orduspor B Grubu'nda, Edirne Belediye Edirnespor C Grubu'nda, İstanbul Üniversitesi ise D Grubu'nda mücadele edecek.
Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şöyle:
1. Konferans:
|
A Grubu
|
B Grubu
|
C Grubu
|
D Grubu
|
Piestanske Cajky
|
TTT Riga-Flying Foxes (kazanan)
|
Edirne Belediye Edirnespor
|
Northland Lulea
|
Spartak Moskova Region
|
Dinamo Moskova
|
Chevakata Vologda
|
İstanbul Üniversitesi
|
Beşiktaş
|
Udominate
|
Tsmoki Minsk
|
Dunav 8806 Ruse
|
Adana ASKİ
|
Orduspor
|
WBC Enisey Krasnoyarsk
|
NP SC Energia
2. Konferans:
|
A Grubu
|
B Grubu
|
C Grubu
|
D Grubu
|
Nantes Reze Basket
|
Basket Landes
|
Brno-Avenida (Kaybeden)
|
Uni Györ
|
PINKK Pecsi 424
|
DSK Basketball Nymburk
|
Valosun KP Brno
|
Union Angers
|
TSV 1880 Wasserburg
|
PEAC Pecs
|
Aluinvent DVTK
|
Belfius Namur Capitale
|
Umana Reyer Venezia
|
Fribourg-Bizzards (Kazanan)
|
Dike Basket Napoli
|
Clube Uniao Sportiva
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