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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda kuralar çekildi

Türkiye’den 5 takımın katıldığı kura çekiminin ardından Beşiktaş ile Adana ASKİ aynı grupta yer aldı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda kuralar çekildi

Türkiye’den 5 takımın katıldığı kura çekiminin ardından Beşiktaş ile Adana ASKİ aynı grupta yer aldı

04 Temmuz 2015 Cumartesi 13:03
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda kuralar çekildi

ANKARA - Türkiye'den 5 takımın katıldığı 2015-2016 sezonu FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (Eurocup) kuralar çekildi.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen kura çekiminde 32 takım, iki konferansta toplam 8 gruba ayrıldı. 

1. Konferans'ta yer alan 5 Türk takımından Beşiktaş ile Adana ASKİ, aynı grupta yer aldı. Orduspor B Grubu'nda, Edirne Belediye Edirnespor C Grubu'nda, İstanbul Üniversitesi ise D Grubu'nda mücadele edecek.

Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şöyle:

1. Konferans:

A Grubu

B Grubu

C Grubu

D Grubu

Piestanske Cajky

TTT Riga-Flying Foxes (kazanan)

Edirne Belediye Edirnespor

Northland Lulea

Spartak Moskova Region

Dinamo Moskova

Chevakata Vologda

İstanbul Üniversitesi

Beşiktaş

Udominate

Tsmoki Minsk

Dunav 8806 Ruse

Adana ASKİ

Orduspor

WBC Enisey Krasnoyarsk

NP SC Energia

 2. Konferans:

A Grubu

B Grubu

C Grubu

D Grubu

Nantes Reze Basket

Basket Landes

Brno-Avenida (Kaybeden)

Uni Györ

PINKK Pecsi 424

DSK Basketball Nymburk

Valosun KP Brno

Union Angers

TSV 1880 Wasserburg

PEAC Pecs

Aluinvent DVTK

Belfius Namur Capitale

Umana Reyer Venezia

Fribourg-Bizzards (Kazanan)

Dike Basket Napoli

Clube Uniao Sportiva

AA

Son Güncelleme: 04.07.2015 12:54
Anahtar Kelimeler:
önce VatanFIBA
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