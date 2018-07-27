Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95082
ALTIN
191.241
DOLAR
4.8723
STERLİN
6.3737
EURO
5.6645
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
Madalya avcısı Mete Gazoz
Madalya avcısı Mete Gazoz
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi

FIBA'dan Furkan Korkmaz'a övgü

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 2019 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki performansı nedeniyle Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nden övgü aldı.

FIBA'dan Furkan Korkmaz'a övgü

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 2019 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki performansı nedeniyle Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nden övgü aldı.

27 Temmuz 2018 Cuma 14:20
0 Okunma
FIBA'dan Furkan Korkmaz'a övgü

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIBA'nın 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde performanslarıyla öne çıkan 21 yaş altındaki en iyi 21 sporcuyu belirlediği bildirildi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ın formasını giyen 21 yaşındaki Furkan Korkmaz'ın da listeye 4'üncü sıradan girdiği ifade edildi.

Furkan Korkmaz, A Milli Basketbol Takımı'nın 80-66 galip geldiği Ukrayna maçında 21 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalma ve 1 asistlik performans sergilemişti. Milli basketbolcu, ay-yıldızlıların İsveç'i 77-52 mağlup ettiği karşılaşmada ise 23 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalma ile oynamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol FederasyonuFIBAFurkan Korkmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğlunu transfer etti kendisi istifa etti
Oğlunu transfer etti kendisi istifa etti
Başakşehir'de Adebayor'a ayrı program
Başakşehir'de Adebayor'a ayrı program
Bursaspor'da transfer çalışmaları
Bursaspor'da transfer çalışmaları
'Sporun ilkelerine aykırı münasebetlerden kaçınmak zorundayız'
'Sporun ilkelerine aykırı münasebetlerden kaçınmak zorundayız'
Milli atletlerAlmanya'da madalyaya koşacak
Milli atletlerAlmanya'da madalyaya koşacak
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
Trabzonspor'da ayrılık
Trabzonspor'da ayrılık
'Bu sene inşallah ligde kalıcı oluruz'
'Bu sene inşallah ligde kalıcı oluruz'
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ