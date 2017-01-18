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Feyyaz Uçar takımına güveniyor

Bandırmaspor Teknik Direktörü Uçar, "Herkese saygı duyuyoruz ama kimseden de korkmuyoruz." açıklamasında bulundu.

Feyyaz Uçar takımına güveniyor

Bandırmaspor Teknik Direktörü Uçar, "Herkese saygı duyuyoruz ama kimseden de korkmuyoruz." açıklamasında bulundu.

18 Ocak 2017 Çarşamba 16:42
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Feyyaz Uçar takımına güveniyor

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un teknik direktörü Feyyaz Uçar, "Herkese saygı duyuyoruz ama kimseden de korkmuyoruz." dedi.

Bandırmaspor Tesisleri'nde, hafta sonu evinde Denizlispor ile yapacağı karşılaşmaya hazırlanan bordo-beyazlı ekibin teknik direktörü Feyyaz Uçar, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Uçar, rakibin güçlü olduğunu ancak ona göre tedbirler alacaklarını belirterek, "Denizlispor, ligin deplasman lideri. Ligde en çok deplasman galibiyeti olan takım. Çekinilmesi gereken bir rakip. Biz herkese saygı duyuyoruz ama kimseden de korkmuyoruz. Her maçtaki amacımız galibiyet. Seyirciye ihtiyacımız var. Seri yakalamak istiyoruz. Samsunspor maçında aldığımız 3 puanı bu galibiyetle taçlandırmamız lazım." diye konuştu.

Kulüp basın sözcüsü Bilgen Süngü ise transfer çalışmalarına ilişkin, "Altınordu takımından Sertaç Çam, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde bugün takıma katılacak. Ön libero olarak düşülen Hırvat oyuncu Ljubicic ile de ön anlaşma yapıldı. Perşembe günü Bandırma'da olacak." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BandırmasporFeyyaz Uçar
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