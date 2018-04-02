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Fernandao şampiyonluğa inanıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, Spor Toto Süper Lig'de hala şampiyonluk şanslarının olduğunu ve bunun için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

Fernandao şampiyonluğa inanıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, Spor Toto Süper Lig'de hala şampiyonluk şanslarının olduğunu ve bunun için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

02 Nisan 2018 Pazartesi 11:53
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Fernandao şampiyonluğa inanıyor

Sarı-lacivertli kulübün resmi yayın organlarından Fenerbahçe dergisinin nisan ayı sayısında açıklamaları yer alan Brezilyalı golcü Jose Fernandao, "Zirve yolunda puan rekabeti içinde olduğumuz takımlardan ziyade, alt sırada bulunan takımlara karşı kaybettiğimiz puanlar şampiyonluğu belirliyor. Hala şansımızın olduğuna inanıyorum ve bunun için sonuna kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Takım olarak bir hedeflerinin de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğuna değinen 31 yaşındaki golcü futbolcu, "Ziraat Türkiye Kupası'nda yapacağımız Beşiktaş maçında taraftarlarımızın stadımızı doldurup yine bizi desteklemelerini istiyorum. UEFA Kupası'na doğrudan katılmamızı sağlayacak Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ı yarı finalde eleyip kazanacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Fenerbahçe kalmamı istediği müddetçe burada kalacağım"

Jose Fernandao, Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kontratının bulunduğunu ve kulübün istemesi durumunda kalacağını aktardı.

Türkiye'de 4,5 yıldır futbol oynadığını hatırlatan Brezlilyalı futbolcu, "Türkiye'ye çok iyi adapte oldum. Bir yıl daha kontratım var. Fenerbahçe'nin bana ihtiyacı olduğu ve kalmamı istediği müddetçe burada kalacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli ekipteki performansına değinen Fernandao, "3 yılda 100 maçı tamamlamak üzereyim ve 50. golüme ulaşmayı hedefliyorum. Az kaldı. Bence benim için iyi bir ortalama ama Fenerbahçe için bir kupa kazanmadıktan sonra bunların hiçbir önemi yok." ifadelerini kullandı.

Fernandao, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası ile ilgili ise şunları kaydetti:

"Rusya'da gülen taraf Brezilya olacak. Kafamda milli takımda oynamak olmasa da her zaman bir taraftar olarak destekliyorum. Umarım iyi bir turnuva geçirip kupayı kazanırlar. Brezilya halkının sahip olduğu az mutluluktan biri de futbol. Takım, Brezilya halkına hak ettiği mutluluğu vermeli."

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeJose Fernandao2018 FIFA Dünya Kupası
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