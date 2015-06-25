Fernandao resmen Fenerbahçede

İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü, geride kalan sezonu Bursaspor'da tamamlayan Brezilyalı futbolcu Jose Fernandao ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
AA
Son Güncelleme: 25.06.2015 11:23
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Jose Fernandao ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Jose Fernandao ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu
İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü, geride kalan sezonu Bursaspor'da tamamlayan Brezilyalı futbolcu Jose Fernandao ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
AA