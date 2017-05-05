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Fenerium 'Angry Birds' ile iş birliği yaptı

Fenerbahçe Kulübü iştiraklerinden Fenerium, dijital oyun "Angry Birds"ün üreticisi Finlandiya merkezli Rovio firması ile lisans anlaşması imzaladı.

Fenerium 'Angry Birds' ile iş birliği yaptı

Fenerbahçe Kulübü iştiraklerinden Fenerium, dijital oyun "Angry Birds"ün üreticisi Finlandiya merkezli Rovio firması ile lisans anlaşması imzaladı.

05 Mayıs 2017 Cuma 15:34
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Fenerium 'Angry Birds' ile iş birliği yaptı

Fenerbahçe Kulübü iştiraklerinden Fenerium, dijital oyun "Angry Birds"ün üreticisi Finlandiya merkezli Rovio firması ile lisans anlaşması imzaladı.

Yapılan anlaşmaya göre "Angry Birds"ün karakterleri, 10 ürün grubunda, 30 model ile Fenerbahçeli çocuk taraftarlara sunulacak.

Ülker Sports Arena'da bu iş birliğiyle ilgili düzenlenen basın toplantısına, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban, Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya, Rovio'nun Türkiye temsilcisi Lisans AŞ'nin genel müdür yardımcısı Serra Yılmaz, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncuları Ali Muhammed, Luigi Datome, James Nunnally ve Ahmet Düverioğlu katıldı.

Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu ile Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini de basın toplantısını takip edenler arasında yer aldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Ozan Balaban, önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Mükemmeli isteyen, onu hedefleyen bir kulübüz. Başkanımızın vizyonu sayesinde elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Angry Birds, çok önemli bir marka. Hello Kitty'den sonra Angry Birds'ü buraya getirebilmek, inandırabilmek, Türk pazarına sokabilmek çok zor bir iş." diye konuştu.

Yaptıkları anlaşmanın Avrupa'da ses getireceğini vurgulayan Mümtaz Karakaya ise "Amacımız, çocuklarımıza Fenerbahçelilik ruhunu aşılamak, onları iyi bir taraftar olarak yetiştirmek ve Fenerbahçe'mize katkıda bulunmak." dedi.

Serra Yılmaz da Fenerbahçe Kulübü ile güzel bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Rovio gibi bir dünya devi oyun üreticisi ile dünya standartlarında büyük bir kulüp bir araya geldi. İki büyük markadan da çok güzel bir içerik elde ettik. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini artırarak devam etmek istiyoruz." açıklamasında bulundu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFeneriumAngry Birds
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