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Fenerbahçe'yi üzen ölüm

Eski Fenerbahçeli futbolcu Dalian Atkinson, polisin kullandığı şok cihazıyla kalp krizi geçirip öldü.

Fenerbahçe'yi üzen ölüm

Eski Fenerbahçeli futbolcu Dalian Atkinson, polisin kullandığı şok cihazıyla kalp krizi geçirip öldü.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 15:21
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Fenerbahçe'yi üzen ölüm

 Fenerbahçe'de 1995-1996 sezonunda forma giyen İngiliz futbolcu Dalian Atkinson, polisin şok cihazıyla müdahale etmesinin ardından yaşamını yitirdi.

West Mercia Polis Departmanı'ndan, isim verilmeksizin yapılan açıklamaya göre, güvenlik endişesiyle saat 01.30'da Telford kentinden gelen ihbar sonrası ekipler olay yerine gitti ve 48 yaşındaki bir erkeğe, şok cihazıyla müdahale edildi. Olay sonrasında adamın hastaneye götürüldüğü ancak yapılan müdahaleye rağmen saat 03.00 civarında öldüğü ifade edildi. Polisin şok cihazını neden kullandığı hakkında ise bilgi verilmedi.

İngiliz basını ise polisin, kendisiyle tartışan Dalian Atkinson'dan korunmak için şok tabancasını kullandığını öne sürdü. Elektriğin etkisiyle yere yığılan eski futbolcunun, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği paylaşıldı.

Aston Villa forması altında 1991-1995 yıllarında 85 maçta 23 gol atan Atkinson, Fenerbahçe'ye transfer olmuş, 1995-1996 sezonunda sarı-lacivertli ekip ile 21 maça çıkıp 10 kez fileleri havalandırmıştı.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 15:22
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDalian AtkinsonWest Mercia Polis DepartmanıAston Villa
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