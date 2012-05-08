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Fenerbahçe'ye yeni başkan adayı

Murat Çelikel, sarı-lacivertli kulübün 19-20 Mayıs tarihlerinde yapılacak seçimli genel kurulunda aday olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'ye yeni başkan adayı

Murat Çelikel, sarı-lacivertli kulübün 19-20 Mayıs tarihlerinde yapılacak seçimli genel kurulunda aday olduğunu açıkladı.

08 Mayıs 2012 Salı 16:30
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Fenerbahçe'ye yeni başkan adayı

Fenerbahçe Kulübü Kongre Üyesi Murat Çelikel, kulübün 19-20 Mayıs tarihlerinde yapılacak seçimli genel kurulu öncesi başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Çelikel, Hilton Oteli'nde düzenlediği basın toplantısında başkanlığa aday olduğunu duyurdu.
3 Temmuz 2011'den sonra yaşananların Fenerbahçe Kulübü'nün sağlıklı bir yönetime olan ihtiyacını daha da net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Çelikel, ''Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hak ettiği gibi yönetilmesi, ancak ve ancak 'Bir işi iyi yapmamaktansa hiç yapmamayı tercih ederim' diyenlerin söz sahibi olmasıyla mümkündür. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün geleceği için tarihi önem taşıyan bu seçim öncesinde, Fenerbahçemizin içinde bulunduğu hepimizin malumu olan sıkıntıların bir daha yaşanmaması ve geleceğe çok daha büyük hedeflerle yürüyebilmesi için başkanlığa aday olduğumu tüm camiamıza saygılarımla duyurmaktayım'' diye konuştu.
Öncelikli hedeflerinin, mücadele edilen her alanda başarı olduğunu dile getiren Çelikel, ''Ortada alınacak bir kupa varsa bunun ilk talibi daima Fenerbahçedir, Fenerbahçe olmalıdır. Fenerbahçe adı daima en yukarda, en güçlü, en temiz olmalıdır'' dedi.
Çelikel, genel kurulun kendisine yaklaşımının nasıl olacağı konusunda düşüncelerinin sorulması üzerine, ''Aziz Yıldırım'ın tutuklu olmasından dolayı haklarını gerçekten savunamaması ve yönetim kurulunun da almış olduğu hatalı kararlardan dolayı aday oldum. Başkan olduğumda inşallah Aziz Bey'in haklarını sonuna kadar savunacağım'' şeklinde konuştu.
Aziz Yıldırım'ın tutuklu olması dolayısıyla kongrede karşısında bulunamayacağını nasıl değerlendirdiği sorusuna da başkan adayı Çelikel, ''Birlikte el ele poz verip resim çektirmeyi çok isterdim. Olmadı, olmayacak gibi de görünüyor. Gönül isterdi ki Sayın Başkan da aramızda olsun ve beraber demokratik bir yarış olsun'' şeklinde yanıt verdi.
''Adaylığınız bir bölünme midir?'' sorusuna ise Murat Çelikel, ''Bu bir bayrak yarışıdır. Niçin bölünme diye bakılıyor bu olaya. 100 seneyi aşkın süreden beri Fenerbahçe'nin başkanları görev alıyor, devrediyor, yeni başkan geliyor. Bu bir bayrak yarışı. Bundan daha demokratik bir şey olamaz'' şeklinde cevap verdi.

Murat Çelikel
Riva Otelleri, Riva Enerji, CKC şirketlerinin sahibi olan Murat Çelikel 1964 yılında İstanbul'da doğdu.
1985 yılında Fenerbahçe Kulübü'nde kongre üyesi olan Çelikel, 1986 ve 1987 yıllarında İstanbulspor'da başkanlık yaptı.
Bir dönem Fenerbahçe 2000 Derneği'nin başkanlığını da yapan Çelikel evli ve 2 çocuk babası.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 01:08
Anahtar Kelimeler:
FenerFenerbahçeBaşkanAday
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