Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Fenerbahçe'ye yardımcı olmak istiyorum'

Fenerbahçeli futbolcu Van Persie, "Tabii ki hocaya bağlı ama ben Fenerbahçe'ye yardımcı olmak istiyorum. Bu 2 hafta daha fazla antrenmanla daha çok süre alacak duruma gelirim." dedi.

'Fenerbahçe'ye yardımcı olmak istiyorum'

Fenerbahçeli futbolcu Van Persie, "Tabii ki hocaya bağlı ama ben Fenerbahçe'ye yardımcı olmak istiyorum. Bu 2 hafta daha fazla antrenmanla daha çok süre alacak duruma gelirim." dedi.

30 Eylül 2016 Cuma 10:18
580 Okunma
'Fenerbahçe'ye yardımcı olmak istiyorum'

 Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, sarı-lacivertli takıma yardımcı olmak istediğini belirterek, iki haftalık antrenmandan sonra daha fazla süre alabilecek duruma geleceğini söyledi.

Van Persie, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Ülker Stadı'nda yaptığı Feyenoord maçıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok iyi maçtı, baskılı oynadık ve güzel bir gol attık. Maçın 30. dakikasından sonra biraz tempomuz düştü ama ikinci yarı tekrar oyunu kontrol ettik." dedi.

Geçen hafta cuma gününden bu yana takımla antrenmanlara çıktığı vurgulayan 33 yaşındaki Hollandalı oyuncu, "Çok iyi hissediyorum. Cumadan beri takımla antrenmanlara çıkıyorum. Öncesinde biraz daha zayıftım ama cumadan beri gayet iyi hissediyorum." diye konuştu.

Sezon başından beri hiçbir maçta 90 dakika süre alamayan deneyimli golcü, fiziksel durumuyla ilgili sorular üzerine, "Tabii ki hocaya bağlı ama ben Fenerbahçe'ye yardımcı olmak istiyorum. Bu 2 hafta daha fazla antrenmanla daha çok süre alacak duruma gelirim. Olabildiğince çabuk şekilde daha fazla süre almak isterim." ifadelerini kullandı.

"Bence Advocaat çok iyi"

Robin van Persie, vatandaşı teknik direktör Dick Advocaat'ın çok iyi olduğunu söyledi.

Advocaat yönetiminde gelişme kaydettiklerini aktaran sarı-lacivertli futbolcu, "Bence Advocaat çok iyi. Hollanda felsefesine sahip bir hoca. Bu nedenle daha çok pas ve baskı kurma üzerine oynatıyor. Ben memnunun ve gelişme kaydettik. Bunu zaten maçlarda da görüyorsunuzdur." görüşlerini dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 30.09.2016 10:19
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeRobin Van PersieUEFA Avrupa LigiDick Advocaat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ