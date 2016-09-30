Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, sarı-lacivertli takıma yardımcı olmak istediğini belirterek, iki haftalık antrenmandan sonra daha fazla süre alabilecek duruma geleceğini söyledi.

Van Persie, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Ülker Stadı'nda yaptığı Feyenoord maçıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok iyi maçtı, baskılı oynadık ve güzel bir gol attık. Maçın 30. dakikasından sonra biraz tempomuz düştü ama ikinci yarı tekrar oyunu kontrol ettik." dedi.

Geçen hafta cuma gününden bu yana takımla antrenmanlara çıktığı vurgulayan 33 yaşındaki Hollandalı oyuncu, "Çok iyi hissediyorum. Cumadan beri takımla antrenmanlara çıkıyorum. Öncesinde biraz daha zayıftım ama cumadan beri gayet iyi hissediyorum." diye konuştu.

Sezon başından beri hiçbir maçta 90 dakika süre alamayan deneyimli golcü, fiziksel durumuyla ilgili sorular üzerine, "Tabii ki hocaya bağlı ama ben Fenerbahçe'ye yardımcı olmak istiyorum. Bu 2 hafta daha fazla antrenmanla daha çok süre alacak duruma gelirim. Olabildiğince çabuk şekilde daha fazla süre almak isterim." ifadelerini kullandı.

"Bence Advocaat çok iyi"

Robin van Persie, vatandaşı teknik direktör Dick Advocaat'ın çok iyi olduğunu söyledi.

Advocaat yönetiminde gelişme kaydettiklerini aktaran sarı-lacivertli futbolcu, "Bence Advocaat çok iyi. Hollanda felsefesine sahip bir hoca. Bu nedenle daha çok pas ve baskı kurma üzerine oynatıyor. Ben memnunun ve gelişme kaydettik. Bunu zaten maçlarda da görüyorsunuzdur." görüşlerini dile getirdi.