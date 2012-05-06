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Fenerbahçe'ye, Trabzon'da protesto

Sarı-lacivertli takımın konakladığı otelin bulunduğu sahile yatlarıyla birlikte gelen yaklaşık 40 kişi, meşaleler yakarak sloganlar attı.

Fenerbahçe'ye, Trabzon'da protesto

Sarı-lacivertli takımın konakladığı otelin bulunduğu sahile yatlarıyla birlikte gelen yaklaşık 40 kişi, meşaleler yakarak sloganlar attı.

06 Mayıs 2012 Pazar 11:50
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Fenerbahçe'ye, Trabzon'da protesto

     Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda bugün Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin konakladığı otelin bulunduğu sahile yatlarıyla birlikte gelen yaklaşık 40 kişi, meşaleler yakarak sloganlar attı.
     Kentte bulunan marinada bir araya gelen Trabzonspor taraftarları, kendilerine ait yatlara binerek Fenerbahçe'nin bulunduğu Novotel'e hareket etti. Tezahüratlar eşliğinde otelin sahiline yaklaşan taraftarlar, meşaleler yakarak sloganlar attı.
     Yatlarda bulunan projektörleri otele doğru çevirerek korna çalan taraftarları, kıyıda bulunan jandarma ekipleri megafon aracılığıyla uyararak dağılmalarını istedi.
     Yarım saat kadar sahilde kalan taraftarlar, bir süre daha tezahüratta bulunarak bölgeden ayrıldı.

AA

Son Güncelleme: 06.05.2012 03:55
Anahtar Kelimeler:
Trabzonda Protesto
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