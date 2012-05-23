Fenerbahçe'ye kapılar kapandı

ANKARA

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Fenerbahçe Universal'in Şampiyonlar Ligi'ne davet edilmemesi, wildcard talebine olumlu yanıt verilmemesine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinden duyurulan CEV Direktörü Thorsten Enders'in açıklamasında, Fenerbahçe'nin wildcard talebinin reddedilmesi konusunda tek söz sahibinin CEV olduğunu belirtti.

Açıklamasında ''Fenerbahçe ligde final oynamış olsa böyle bir yaptırıma gitmezdik'' diyen Enders, şöyle devam etti:

''Geçen sezon yaşanan usulsüzlükler hakkında kulübe uyarı gönderdik. Şampiyonlar Ligi konusunda tek yetkili CEV'dir. Fenerbahçe ligde final oynamış olsa böyle bir yaptırıma gitmezdik. Ancak wildcard regülasyonu hakkında kurallar net. CEV'in otoritesini sarsacak hareketlerde bulunulduğu için bu kararı almayı uygun gördük. Türkiye Voleybol Federasyonu bize iki kulübün de wildcard talebini gönderdi. Bu kararda onların herhangi bir söz hakkı bulunmadı, bulunamaz da. Bu sezon için yapılacak herhangi bir itirazın geçerli olması söz konusu değil. Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılmakta serbesttir. Bu kararı sadece CEV'in otoritesini sarsmamak için aldık, bunu kulübe sergilenen bir tavır olarak değerlendirmek doğru olmaz. Fenerbahçe'nin sportif başarılarını takdir ediyoruz, ancak kurallar böyle ve kurallara uyulmak zorunda.''