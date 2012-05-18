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Fenerbahçe'ye 6 maç ceza

Fenerbahçe'ye, Galatasaray derbisindeki olaylar nedeniyle 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Fenerbahçe'ye 6 maç ceza

Fenerbahçe'ye, Galatasaray derbisindeki olaylar nedeniyle 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

18 Mayıs 2012 Cuma 08:24
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Fenerbahçe'ye 6 maç ceza

     PFDK, Spor Toto Süper Final'de şampiyonun belirlendiği Fenerbahçe-Galatasaray maçına ilişkin kararlarını açıkladı. Kurul, Fenerbahçe'ye ''taraftarlarının neden olduğu saha olayları'' nedeniyle 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi. 
     Fenerbahçe'ye ayrıca, aynı karşılaşmanın sonunda flaş röportaja ve basın toplantısına sporcu katılımı sağlamadığı gerekçesiyle 20 bin lira, ''takım halinde sportmenliğe aykırı hareket'' nedeniyle de 8 bin 750 lira para cezası verildi. 

Aysal'a ceza
     PFDK, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'a, basında sportmenliğe aykırı açıklamaları yer aldığı iddiasıyla 21 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin lira para cezası verdi. Kurul, aynı gerekçeyle aynı cezayı, kulüp yöneticilerinden Necati Demirkol için de öngörerek, Demirkol'a da 21 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin lira para cezası verdi. 
     Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaray'a bu konuda ceza verilmezken, karşılaşmanın ardından basın toplantısına sporcu katılımı sağlamadıkları gerekçesiyle 10 bin lira para cezası verildi. 

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a 3'er maç
     PFDK, Spor Toto Süper Final'de üçüncünün belirlendiği Beşiktaş-Trabzonspor maçına ilişkin kararında da bordo-mavili ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'e, müsabakanın hakemine yönelik hareketi nedeniyle ''3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı'' getirdi. 
     Kurul, Beşiktaşlı Alman orta saha oyuncusu Fabian Ernst'e yaptığı hareket nedeniyle devrenin bitiminde kırmızı kart gören Burak Yılmaz'ı da 3 resmi müsabakadan men etti. 
     PFDK, hakeme yönelik hareketi nedeniyle Beşiktaş'ta idari menajer Tuncay Yanık'a 15 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin lira para cezası uyguladı. 
     Maçın ardından basın toplantısına futbolcu ve teknik sorumlu katılımı sağlamayan siyah-beyazlı kulübe de 10 bin lira para cezası verildi. 

Doka'ya 3 maç
     Kurul, takımının Bursaspor ile yaptığı maçta kırmızı kart gören İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Doka'ya 3 maç men cezası verdi. 
     PFDK, Sivasspor'a da Eskişehirspor'u konuk ettiği Spor Toto Süper Final Avrupa Ligi Grubu maçında, ambulansın müsabaka başladıktan sonra stada gelmesi nedeniyle 10 bin lira para cezası uyguladı.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 00:25
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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