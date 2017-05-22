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Fenerbahçe’nin zaferi İtalyan basınında

İtalyan spor basını, Fenerbahçe’nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu sarı-lacivertlilerde forma giyen İtalyan Milli Takımı oyuncusu Luigi Datome üzerinden gördü.

Fenerbahçe’nin zaferi İtalyan basınında

İtalyan spor basını, Fenerbahçe’nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu sarı-lacivertlilerde forma giyen İtalyan Milli Takımı oyuncusu Luigi Datome üzerinden gördü.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 13:56
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Fenerbahçe’nin zaferi İtalyan basınında

İtalyan spor basınıFenerbahçe’nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu sarı-lacivertlilerde forma giyen İtalyan Milli Takımı oyuncusu Luigi Datome üzerinden gördü. 

Fenerbahçe’nin Yunan temsilcisi Olympiakos’u 80-64 yenerek tarihinde ilk kez eriştiği başarı, İtalyan spor basınının önde gelen gazetelerinde geniş şekilde haber oldu.

Corriere dello Sport: Harika Datome, Avrupa'nın tahtında

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, “Harika Datome, Avrupa'nın tahtında” başlığıyla verdiği haberinde, Datome'nin formasını giydiği Türk takımının İstanbul’da ilk Avrupa Ligi kupasını kazanmayı başardığına dikkati çekilerek, “Fenerbahçe tarihe geçti” denildi. Basile’nin Barcelona’daki kupa zaferinden sonra 2010'dan bu yana ilk kez bir İtalyan oyuncunun yurt dışında kupa zaferi yaşadığı dile getirilen haberde, kariyerinde 9. kez Avrupa kupası şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe’nin çalıştırıcısı Zeljko Obradovic için de gurur gecesi olduğu yazıldı.

La Gazzetta dello Sport: Datome Avrupa’nın kralı, Fenerbahçe çığlığı

"Datome Avrupa’nın kralı. Fenerbahçe çığlığı. Türkiye'nin ilk Avrupa Ligi kupası" başlığını atan La Gazzetta dello Sport, bu şampiyonluğun Fenerbahçe ve Türkiye için ilk Avrupa Ligi zaferi olduğu belirtildi.

İtalyan milli oyuncunun attığı sayılarla özellikle farkın açıldığı maçın son çeyreğinde belirleyici rol üstlendiği ve bu nedenle de taraftarlarından en çok alkış alan oyuncu olduğu ifade edildi. Gazetede, Datome’nin daha önce verdiği söz üzerine şampiyonluk geldiği için saçını Pero Antic’e kestirdiğine dikkati çekildi.

Tuttosport: Zafer Gigi’nin saçlarına mal oldu

Tuttosport gazetesi ise “Bu zafer Gigi’nin (Datome) saçlarına mal oldu” başlığıyla zafer gecesini okuyucularına aktarırken, Datome’nin dünyanın gözü önünde verdiği sözü tutarak kupanın gelmesiyle saçının kesilmesine razı olduğu ifade edildi.

Datome'nin Türk basketbolu için ilk olan hadisede yer aldığı kaydedilirken, "Onun şutları maçın kaderini belirledi." denildi. Gazetede, maça ilişkin de “Yunan basketbolcular direndi ama Fenerbahçe üstün geldi ve sonunda güzel oyun karşısında pes etmek zorunda kaldılar.” ifadesi kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İtalyan Spor BasınıFenerbahçeThy Avrupa LigiLuigi Datome
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