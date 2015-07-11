Fenerbahçe'nin yeni gol makinası Van Persie

İSTANBUL - Profesyonel kariyerine 2001 yılında ülkesinde Feyenoord takımında başlayan Van Persie, Pierre van Hooijdonk'un liderliğini yaptığı Hollanda ekibiyle ilk yılında, UEFA Kupası sevinci yaşadı. Henüz 18 yaşından gün almadan Avrupa'da kupa kaldıran Van Persie, bu takımla 3 sezonda 76 maçta çıkarak 21 gol kaydetti.



Robin van Persie, 2001-2002 sezonunda Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin "En İyi Genç Yetenek Ödülü"nü aldı.



Arsenal'e 21 yaşında transfer olan Hollandalı, ilk sezonlarında genellikle orta sahada ve kanatlarda görev aldı. Arsenal'le 2006'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde kaybeden Van Persie, kariyerinin en iyi dönemini 2011-2012 sezonunda yaşadı.



Hollandalı 2010-2011 sezonunda Premier Lig'de çıktığı 25 maçta 18 gol atarak bir sonraki sezon gollerine devam edeceğinin sinyalini verdi. Arsenal formasıyla 2011-2012'de bütün lig maçlarında (38) ilk 11'de forma giyen Van Persie, rakip fileleri tam 30 kez havalandırarak gol kralı olmayı başardı. Van Persie, aynı sezon ayrıca 14 kez asist yaparak takımına toplam 44 golde katkıda bulundu.



30.7 milyon avroya Manchester United'a



Robin van Persie, gösterdiği performansla 2012 yılının yaz aylarında Arsenal'in en büyük rakiplerinden Manchester United'a tam 30.7 milyon avroya transfer oldu.



İngiliz ekibiyle kariyerindeki ilk ve tek şampiyonluğuna ulaştığı 2012-2013 sezonunda Van Persie, rakip fileleri 26 kez havalandırarak üst üste ikinci kez gol kralı oldu. Tecrübeli futbolcu, iki yılda 76 lig maçında 56 gol atmayı başardı.



"Kırmızı Şeytanlar"la geçen sezon ligde 27 maçta 10 gol kaydedebilen yıldız futbolcu, İngiltere kariyerine 1 Premier Lig, 1 Federasyon Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası ekledi.



Avrupa kupalarında 77 maç



Robin van Persie, Avrupa kupalarında toplam 77 maça çıktı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 59 maç oynayan ve 25 gol atıp, 10 asist yapan Robin van Persie, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında ise 8 maçta yer aldı. Hollandalı bu maçlarda ise 2 gol kaydetti.



UEFA Kupası'nı kaldırma sevinci yaşayan yıldız futbolcu bu organizasyonda ise 10 kez forma giydi.



Milli takımın kaptanı



Hollanda Milli Takımı'nın en önemli gol silahlarından Van Persie, milli forma altında 98 maça çıkarak 49 gol kaydetti.



Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu konumundaki Van Persie, 2005 yılından bu yana formasını giydiği milli takımda 2013'ten itibaren kaptanlık yapıyor.



Dünya Kupası'nda unutulmaz gol



Sarı-lacivertlilerin yeni gol silahı Van Persie, geçen yıl yaz aylarında Brezilya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda attığı golle uzun süre konuşuldu.



Tecrübeli golcü bu maçta bir gol daha kaydetmiş ve Hollanda sahadan 5-1 galip ayrılmıştı.



Fenerbahçe'nin 3. Hollandalısı



Robin van Persie, Fenerbahçe tarihinin 3. Hollandalısı oldu.



Kadrosuna daha önce Hollanda futbolunun önemli isimlerinden Pierre van Hooijdonk ve Dirk Kuyt'ı katan sarı-lacivertliler, "Portakallar"ın en önemli golcüsüne de Fenerbahçe forması giydirmeyi başardı.



