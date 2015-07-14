Fenerbahçe'nin 'yabancı faturası' 8 milyon lira

İSTANBUL - İddialı bir takım kurmak isteyen ve transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosunda olan 15 yabancı futbolcuyla yeni sezona girerse, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 8 milyon lira ödemek zorunda kalacak.



TFF'nin yeni kuralıyla Spor Toto Süper Lig ekipleri bu sezon 28 kişilk kadrosunda en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Şu ana kadar kadrosunu Jose Fernandao, Simon Kjaer, Fabiano Ribeiro, Abdoulaye Ba, Luis Nani, Josef de Souza ve Robin Van Persie'yle güçlendiren sarı-lacivertlilerin yabancı futbolcu sayısı bu isimlerle 15'e çıktı.



TFF'nin yeni sistemiyle kulüpler kadrolarında bulunan her yabancı futbolcu için federasyona "Yerli Futbolcu Teşvik Fonu" adı altında para ödemek zorunda kalacak. Kadrosunda 14 yabancı bulunan ekipler, TFF'ye tam 6 milyon lira ödeyecek. Bu yabancılardan birisi kaleciyse TFF'ye ekstradan bir milyon lira daha verilecek. Sarı-lacivertliler, bu 15 futbolcunun üzerine aldığı her yabancı için ise federasyona 1 milyon lira yatıracak.



Geçen sezon başka takımlarda kiralık oynayan Miroslav Stoch ve Samuel Holmen ile tekrar A takıma alınan Milos Krasic'in de sarı-lacivertlilere katılmasıyla Fenerbahçe'de yabancı futbolcu sayısı şimdilik 15 oldu. Yabancı futbolculardan sadece Emmanuel Emenike'yle yollarını ayıran Fenerbahçe'nin kadrosunda bir de yabancı kaleci bulunuyor. Bu durumda sarı-lacivertli kulüp, TFF'ye 8 milyon lira ödemek zorunda kalacak.



Fenerbahçe'nin mevcut yabancıları



Sarı-lacivertlilerin şu anda kadrosunda bulunan 15 yabancı futbolcu şöyle:



Diego Ribas, Jose Fernandao, Fabiano Ribeiro, Josef de Souza (Brezilya), Moussa Sow, Abdoulaye Ba (Senegal), Simon Kjaer (Danimarka), Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Nani (Portekiz), Michal Kadlec (Çek Cumhuriyeti), Robin Van Persie (Hollanda), Miroslav Stoch (Slovakya), Samuel Holmen (İsveç), Milos Krasic (Sırbistan).



Portekizce konuşanların sayısı arttı



Şu anda kadrosunda 4 Brezilyalı ile 3 Portekizli futbolcu bulunan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Vitor Pereira'yla beraber Portekizce konuşanların sayısı 8'i buldu.



Futbolcuların yanı sıra teknik kadroda bulunan 3 Portekizli antrenörle ana dili Portekizce olanların sayıyı 11 oldu.



