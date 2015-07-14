Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Fenerbahçe'nin 'yabancı faturası' 8 milyon lira

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosundaki 15 yabancı futbolcuyla yeni sezona girerse, TFF'ye 8 milyon lira ödemek zorunda kalacak

Fenerbahçe'nin 'yabancı faturası' 8 milyon lira

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosundaki 15 yabancı futbolcuyla yeni sezona girerse, TFF'ye 8 milyon lira ödemek zorunda kalacak

14 Temmuz 2015 Salı 11:26
385 Okunma
Fenerbahçe'nin 'yabancı faturası' 8 milyon lira

İSTANBUL - İddialı bir takım kurmak isteyen ve transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosunda olan 15 yabancı futbolcuyla yeni sezona girerse, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 8 milyon lira ödemek zorunda kalacak.

TFF'nin yeni kuralıyla Spor Toto Süper Lig ekipleri bu sezon 28 kişilk kadrosunda en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Şu ana kadar kadrosunu Jose Fernandao, Simon Kjaer, Fabiano Ribeiro, Abdoulaye Ba, Luis Nani, Josef de Souza ve Robin Van Persie'yle güçlendiren sarı-lacivertlilerin yabancı futbolcu sayısı bu isimlerle 15'e çıktı.

TFF'nin yeni sistemiyle kulüpler kadrolarında bulunan her yabancı futbolcu için federasyona "Yerli Futbolcu Teşvik Fonu" adı altında para ödemek zorunda kalacak. Kadrosunda 14 yabancı bulunan ekipler, TFF'ye tam 6 milyon lira ödeyecek. Bu yabancılardan birisi kaleciyse TFF'ye ekstradan bir milyon lira daha verilecek. Sarı-lacivertliler, bu 15 futbolcunun üzerine aldığı her yabancı için ise federasyona 1 milyon lira yatıracak.

Geçen sezon başka takımlarda kiralık oynayan Miroslav Stoch ve Samuel Holmen ile tekrar A takıma alınan Milos Krasic'in de sarı-lacivertlilere katılmasıyla Fenerbahçe'de yabancı futbolcu sayısı şimdilik 15 oldu. Yabancı futbolculardan sadece Emmanuel Emenike'yle yollarını ayıran Fenerbahçe'nin kadrosunda bir de yabancı kaleci bulunuyor. Bu durumda sarı-lacivertli kulüp, TFF'ye 8 milyon lira ödemek zorunda kalacak.

Fenerbahçe'nin mevcut yabancıları

Sarı-lacivertlilerin şu anda kadrosunda bulunan 15 yabancı futbolcu şöyle:

Diego Ribas, Jose Fernandao, Fabiano Ribeiro, Josef de Souza (Brezilya), Moussa Sow, Abdoulaye Ba (Senegal), Simon Kjaer (Danimarka), Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Nani (Portekiz), Michal Kadlec (Çek Cumhuriyeti), Robin Van Persie (Hollanda), Miroslav Stoch (Slovakya), Samuel Holmen (İsveç), Milos Krasic (Sırbistan).

Portekizce konuşanların sayısı arttı

Şu anda kadrosunda 4 Brezilyalı ile 3 Portekizli futbolcu bulunan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Vitor Pereira'yla beraber Portekizce konuşanların sayısı 8'i buldu.

Futbolcuların yanı sıra teknik kadroda bulunan 3 Portekizli antrenörle ana dili Portekizce olanların sayıyı 11 oldu.

AA

Son Güncelleme: 14.07.2015 11:13
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçeönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ