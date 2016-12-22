İSTANBUL - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi maçta Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın pozisyona girmekte zorlandı ve devre 0-0 eşitlikle sona erdi. Maç boyunca rakibine tek bir net pozisyon bile vermeyen Fenerbahçe, girdiği fırsatları da değerlendiremeyince sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, puanını 25'e yükseltti. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 4, lider Medipol Başakşehir'in ise 6 puan gerisinde bulunuyor.

Yenilmezlik 10 maça çıktı

Fenerbahçe galibiyet serisini kaybetmesine rağmen Süper Lig'de yenilgisizliğini 10 maça çıkardı.

Sahadan 1 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, son 10 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

10 yıl sonra Kadıköy'de golsüz derbi

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 10 yıl sonra Kadıköy'de oynadıkları derbi golsüz sona erdi.

Son olarak 19 Kasıms 2006'da Kadıköy'de birbirlerine gol atmayı başaramayan iki takım, bu istatistiği 10 yıl sonra tekrar ettirdi.

Ligde son 5 derbiyi kaybetmedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 derbiyi de kaybetmedi.

Son yenilgisini 27 Eylül 2015'te Beşiktaş karşısında 3-2 ile alan sarı-lacivertliler daha sonra hem siyah-beyazlılara 2, Galatasaray'a ise 3 maçta da kaybetmedi.

Fenerbahçe bu maçlarda Galatasaray'la 2, Beşiktaş'la ise 1 kez berabere kalırken, rakiplerini birer defa da mağlup etti.

Sow, Beşiktaş'ı ilk kez boş geçti

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow, Beşiktaş'a karşı forma giydiği bir maçta ilk kez gol atma sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 maçta da fileleri havalandıran (8 gol) Sow, siyah-beyazlılara karşı 8. kez oynadığı mücadeleyi bu kez boş geçti.

Sow, maçın 77. dakikasında yerini Jeremain Lens'e bıraktı.

Volkan Demirel, Kadıköy'deki derbilerde yenilgi yaşamadı

Fenerbahçe, Volkan Demirel'in Ülker Stadı'nda Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı hiçbir resmi maçı kaybetmedi.

Tecrübeli kaleci, Kadıköy'de Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı forma giydiği 27 karşılaşmada 18 galibiyet ve 9 beraberlik yaşadı.

Sarı-lacivertli takım, tecrübeli kalecinin Kadıköy'de görev aldığı 12 Beşiktaş maçının 8'ini kazanırken, 4'ünden ise beraberlikle ayrıldı. Volkan Demirel, bu maçlarda da 7 gol yedi

Fenerbahçe, Volkan Demirel'in Ülker Stadı'nda Galatasaray'a karşı kaleyi koruğu 15 maçın 10'unu kazanırken, 5'inde ise berabere kaldı. Volkan bu maçlarda kalesinde sadece 9 gol gördü.

Gökhan Gönül'e tepki maçta da devam etti

Sezon başında Fenerbahçe'yle yeni sözleşme imzalamayarak Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, Kadıköy'de maç boyu tepki gördü.

Gökhan topu her ayağına aldığında sarı-lacivertli tribünlerden ıslıklarla büyük bir uğultu çıktı. Maçın ikinci yarısında ise tribünlerden Gökhan'ın resminin basılarak hazırlanan dolarlar milli futbolcunun üstüne geldi.

AA