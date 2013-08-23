Fenerbahçe'nin duruşması sona erdi

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Fenerbahçe Kulübü'nün, UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği Avrupa kupalarından iki yıl men cezasıyla ilgili, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurunun görüşüldüğü duruşmalı toplantı sona erdi.



CAS, öğleden sonraki bölümde Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Abdullah Kiğılı, eski yönetici Murat Özaydınlı, Sivasspor Teknik Direktörü Mecnun Otyakmaz ve kaleci Korcan Çelikay'ı dinledi.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da duruşmanın son bölümünde savunmanın bir parçası olarak konuşma yaptı. Duruşmada daha sonra Fenerbahçe ve UEFA'nın avukatları söz aldı.



Fenerbahçe Kulübü avukatı Abdullah Kaya, Fenerbahçe'nin, UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği Avrupa kupalarından iki yıl men cezasıyla ilgili, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı başvurunun görüşüldüğü yargılamaya ilişkin kararın 28 Ağustos'ta açıklanacağını bildirdi.



Duruşmalı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaya, iki gün boyunca CAS'ta hızlandırılmış bir yargılama yapıldığını ifade etti.



Yargılama esnasında UEFA'nın da kendilerinin de argümanlarını sunduklarını anlatan Kaya, sözlü tanıkların dinlenildiğini ve tanıklara iki tarafın da olaylarla ve maçlarla ilgili sorular sorduklarını belirtti.



Tanıkların ardından kapanış konuşmalarının yapıldığını ifade eden Kaya, "Ayın 28'inde karar açıklanacak" dedi.



Fenerbahçe Kulübü'nün daha fazla sayıda tanığın dinlenilmesini öngördüğü yönündeki bilgilerin hatırlatılması üzerine Kaya, bu şekilde bir yargılama sürecinde mühim olanın kendi delillerini öne sürebilmeleri olduğuna işaret ederek, UEFA'nın hiç tanık getirmediğini ancak UEFA avukatlarının Fenerbahçe'nin tanıklarına yapılan çapraz sorguya geldiğini söyledi.



Kaya, gelmeyen tanıkların da yazılı beyanlarını mahkemeye sunduklarını kaydetti.



UEFA duruşmalarının ardından Fenerbahçe heyetinde yer alan yöneticilerin yüzlerinin daha asık olarak toplantılardan ayrıldığının ve bugün durumun farklı olduğunun belirtilmesi üzerine Kaya, "O UEFA'nın kendi organları. Burada bir mahkemedeyiz netice itibarıyla. Bağımsız bir mahkemedeyiz. İki gün süren duruşmalarda bulunduk. Tabii, mahkemenin vereceği karardır" dedi.



"Planladığınız gibi gitti her şey diyebilir miyiz?" sorusu üzerine de Kaya, "Biz derdimizi anlattık. Delillerimizi ortaya koyduk. Bundan sonra yargılama onlardadır" diye konuştu.









AA