Fenerbahçe'nin cezasına onama

ANKARA





Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Fenerbahçe'nin UEFA organizasyonlarından 2 yıl men edildiği cezayı onadı.

CAS, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü'nün, UEFA Disiplin Kurulunun verdiği Avrupa kupalarından 2 yıl men cezasıyla ilgili başvuruyu reddettiğini belirterek, durumun aciliyeti nedeniyle de kararın gerekçelerini ayrıntılı olarak en kısa sürede açıklayacağını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, 21-22 Ağustos tarihlerinde İsviçre'nin Lozan kentindeki CAS'ta savunma yapmıştı.