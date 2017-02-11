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Fenerbahçeli Van Persie'nin cezası indirildi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'nin 3 maçlık cezasını 2'ye indirdi.

Fenerbahçeli Van Persie'nin cezası indirildi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'nin 3 maçlık cezasını 2'ye indirdi.

11 Şubat 2017 Cumartesi 13:58
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Fenerbahçeli Van Persie'nin cezası indirildi

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbi maçta rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Van Persie'ye verilen 3 maç men ve 19 bin 500 lira para cezasına yönelik itirazı görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Hollandalı futbolcunun, rakip takım taraftarlarına yönelik eyleminin PFDK'nın kabulünün aksine, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 36. maddesinde düzenlenen sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığı ve eylemin niteliğinin "sportmenliğe aykırı hareket" şeklinde düzeltilmesine karar verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Cezanın da eylemin sportmenliğe aykırı hareket niteliğine uyan FDT'nin 36/1. ve 35/4. maddeleri uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, Robin van Persie'nin 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." 

AA

Anahtar Kelimeler:
TFFPFDKBeşiktaşVan Persie
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