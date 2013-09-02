Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Fenerbahçe'den Sow açıklaması

Fenerbahçe Senegalli oyuncusu Moussa Sow hakkında açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'den Sow açıklaması

Fenerbahçe Senegalli oyuncusu Moussa Sow hakkında açıklamada bulundu.

02 Eylül 2013 Pazartesi 18:33
504 Okunma
Fenerbahçe'den Sow açıklaması
İSTANBUL

Fenerbahçe Futbol AŞ'den yapılan açıklamada, futbol takımının Senegalli forveti Moussa Sow'un, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Sivasspor maçında 18 kişilik kadroda yer almamasıyla ilgili, "Hocamız Sayın Ersun Yanal'ın tercihi, forma numarası ne olursa olsun, çubukluyu en iyi temsil edecek olan oyuncuların sahada yer alması yönündedir" denildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sow'un görevlendirilmemesinin sportif bir tercih olduğu, konuyla ilgili gerekli açıklamanın da teknik direktör Ersun Yanal tarafından maç öncesinde yapıldığı hatırladıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teknik direktörümüz Sayın Ersun Yanal ve ekibinin tercihleri göz önünde bulundurularak, kadromuzda yer alan yabancı oyuncuların, kural gereği dördünün, maçların stratejik ehemmiyeti, teknik ve taktik sebepler, oyuncu performansı ve müsabaka yoğunluğuna bağlı olarak kadroda yer almaması, son derece doğal ve zaruridir. Bununla birlikte oyuncumuz Moussa Sow'un, Sivasspor maçında görevlendirilmemiş olması sportif bir tercih olup, konu ile ilgili gerekli açıklama, teknik direktörümüz Ersun Yanal tarafından maç öncesinde de yapılmıştır. Hocamız Sayın Ersun Yanal'ın tercihi, forma numarası ne olursa olsun, çubukluyu en iyi temsil edecek olan oyuncuların sahada yer alması yönündedir. Bunun dışındaki spekülasyonlara itibar edilmemesini, kamuoyundan rica ederiz."

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 18:34
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçeden Sow
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ