Fenerbahçe'den Sow açıklaması

İSTANBUL



Fenerbahçe Futbol AŞ'den yapılan açıklamada, futbol takımının Senegalli forveti Moussa Sow'un, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Sivasspor maçında 18 kişilik kadroda yer almamasıyla ilgili, "Hocamız Sayın Ersun Yanal'ın tercihi, forma numarası ne olursa olsun, çubukluyu en iyi temsil edecek olan oyuncuların sahada yer alması yönündedir" denildi.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sow'un görevlendirilmemesinin sportif bir tercih olduğu, konuyla ilgili gerekli açıklamanın da teknik direktör Ersun Yanal tarafından maç öncesinde yapıldığı hatırladıldı.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Teknik direktörümüz Sayın Ersun Yanal ve ekibinin tercihleri göz önünde bulundurularak, kadromuzda yer alan yabancı oyuncuların, kural gereği dördünün, maçların stratejik ehemmiyeti, teknik ve taktik sebepler, oyuncu performansı ve müsabaka yoğunluğuna bağlı olarak kadroda yer almaması, son derece doğal ve zaruridir. Bununla birlikte oyuncumuz Moussa Sow'un, Sivasspor maçında görevlendirilmemiş olması sportif bir tercih olup, konu ile ilgili gerekli açıklama, teknik direktörümüz Ersun Yanal tarafından maç öncesinde de yapılmıştır. Hocamız Sayın Ersun Yanal'ın tercihi, forma numarası ne olursa olsun, çubukluyu en iyi temsil edecek olan oyuncuların sahada yer alması yönündedir. Bunun dışındaki spekülasyonlara itibar edilmemesini, kamuoyundan rica ederiz."





AA