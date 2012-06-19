Fenerbahçe'den resmi teklif yok

İspanya'nın Valencia takımında forma giyen Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak, oyuncusunun Fenerbahçe ile anlaştığı şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, ''Fenerbahçe'den şu ana kadar resmi teklif gelmedi'' dedi.

Altıparmak, 20-25 gün önce de Mehmet'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunun medyada iddia edildiğini hatırlatarak, ''Oysa transferle ilgili resmi bir teklif yok. Ayrıca Fenerbahçe bittiğini düşünse, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 'Valencia ile görüşmeler başlandı' diye niye açıklamasın'' şeklinde konuştu.

Mehmet'in İstanbul'a geleceğini belirten Altıparmak, ''Mehmet tatilde. Muhtemelen yarın veya 21 Haziran Perşembe günü İstanbul'da olacak. Hep beraber bekleyelim, görelim'' ifadelerini kullandı.