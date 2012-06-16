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Fenerbahçe'den CAS açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, CAS davasının geri çekilmesiyle ilgili medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den CAS açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, CAS davasının geri çekilmesiyle ilgili medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

16 Haziran 2012 Cumartesi 09:00
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Fenerbahçe'den CAS açıklaması

İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübü, CAS davasının geri çekilmesiyle ilgili olarak son günlerde bazı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 
Kulübün internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada, CAS davasının, pazarlıklar sonucunda geri çekildiği yönündeki haberlere tepki gösterilerek, ''Fenerbahçe Spor Kulübü hakkında yürütülen bu linç kampanyasında yapılan haberlerin yüzde doksanının yalan olduğu, bizzat soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Berk tarafından da açıkça ortaya konmuştur. Buna rağmen bugün bile bu haberlerin -kimlikler gizlenerek- gizli tanık vasfında kamuoyuna sunulması, tesadüf değildir. Bu vesileyle tüm spor kamuoyu ve 'Büyük Fenerbahçe Taraftarına' tekrar hatırlatmak isteriz ki; CAS davası, hiçbir pazarlık ve hiçbir talep gözetilmeksizin, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri doğrultusunda geri çekilmiş olup, bunun aksi yönde medyada yer alan haberler, tamamen asılsız ve kasıtlıdır. Kaldı ki bu durumun gerekçeleri, çok yakında tarafımızdan tüm kamuoyuna açıklanacaktır'' ifadelerine yer verildi. 
''Başkan ve yöneticilerimizin yargılanmalarının hemen öncesinde sahnelenen bu oyun, yeni değildir, benzer örnekleri daha önce birçok kez yaşandı'' denilen açıklama, şu ifadelerle son buldu:
''Sürekli ve maksatlı şekilde, Fenerbahçe Başkanı, Yönetimi ve Büyük Fenerbahçe Taraftarı üzerinden oynanan oyunlar, artık Fenerbahçeli olan olmayan tüm kamuoyunun malumudur. Yaşanılan tüm süreç ile ilgili ayrıntı ve değerlendirmeler, yargı sürecinin sona ermesini müteakiben tarafımızdan bizzat yapılacaktır. Bu süre zarfında göstereceğimiz sabır, bugüne kadar gösterdiğimiz sabrın yanında hiç önemli değildir.''

AA

Son Güncelleme: 16.06.2012 01:01
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