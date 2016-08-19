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Fenerbahçe'de sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe Kulübü, Borajet Havayolları ile 3 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Fenerbahçe'de sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe Kulübü, Borajet Havayolları ile 3 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

19 Ağustos 2016 Cuma 15:40
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Fenerbahçe'de sponsorluk anlaşması

 Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen basın toplantısına Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Önder Fırat, Borajet Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Akol, sarı-lacivertli futbolcular Robin van Persie, Simon Kjaer, Martin Skrtel ile Borajet Havayolları genel müdür yardımcıları Sevda Bakan ve Onur Akgül katıldı.

Sponsorluk anlaşması kapsamında Borajet Havayolları, Fenerbahçe futbol ve basketbol takımlarının yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını sarı-lacivertliler için özel tasarlanan ve Fenerbahçe adının verildiği uçakla gerçekleştirecek. Borajet, ayrıca Fenerbahçe'nin tüm branşlarının da havayolu sponsorluğunu yapacak. Anlaşmaya göre Fenerbahçe Futbol Takımı, 3 yıl boyunca Avrupa maçlarına göğsünde Borajet logosu bulunan formayla çıkacak.

Anlaşmayla ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan asbaşkan Önder Fırat, mücadele ettikleri tüm branşlarda başarıyı hedeflediklerini belirterek, "Sportif faaliyetlerimizin yanında sponsor ve destekçilerimizle işbirliğine çok önem veriyoruz." dedi.

Yönetim kurulu başkanı Fatih Akol ise Fenerbahçe ile girdikleri işbirliğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Dünyanın en önemli kulüplerinden olan Fenerbahçe'nin çok talip olmasına rağmen diğer havayolu şirketleri arasında Borajet'i seçmesi bizi çok onurlandırdı. Elimizden gelenin en iyisini yaparak yeni nesil uçaklarımızdan birini Fenerbahçe'ye tahsis ettik. Uçağımızı o güzel renklere boyadık. Çok keyif alıyoruz. Her Fenerbahçe uçuşunda heyecanlanıyoruz ve bir bayram havası esiyor. Üç sene boyunca verdiğimiz hizmetleri çok daha geliştirerek, Fenerbahçemizi hak ettiği şekilde göklere çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın neşesi dikkati çekti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da toplantıyı misafirler için ayrılan bölümden izledi. Yıldırım'ın neşeli halleri dikkati çekti.

Fatih Akol, toplantıda Fenerbahçe Kulübü kongre üyeleri ile kulüp temsilci üyelerine yüzde 25, Fenerbahçe taraftarı olduğunu beyan eden herkese yüzde 15 indirim sağlanacağını açıkladı.

Bunun üzerine söz alan başkan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe taraftarı olmayan Galatasaraylı veya Beşiktaşlı 'Ben Fenerbahçeliyim' dediğinde indirimden faydalanabilecek mi?" diye sordu. Fatih Akol, bunun üzerine "Bize 'Fenerbahçeliyim' demesi kafidir." yorumunda bulundu.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2016 15:41
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeÖnder FıratBorajet Havayolları
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