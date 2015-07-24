Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk mesaisi

İSTANBUL - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 28 Temmuz Salı günü, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Marsilya maçında görev alan futbolculara yenileme programı uygulandığı, diğer futbolcuların ise ısınma ve koordinasyonun ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile dar alanda çift kale maç yaptıkları belirtildi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Robin van Persie ve Mehmet Topuz, takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.



Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

