Fenerbahçe'de sezon öncesi 'teknik' sıkıntı

Geçen sezonun kupasız kapatılmasına rağmen mevcut teknik heyetle yola devam etme kararı alan sarı-lacivertli yönetim, bu planından sezonun başlamasına bir hafta kala vazgeçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa Birinci Lig ekibi Monaco'ya elenilmesi teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasına neden oldu. Şampiyonlar Ligi'ne yine havlu atılmasından sonra sarı-lacivertli yönetim sezon öncesi Pereira'yı yollayıp yeni teknik direktör arayışına girdi.

Pereira'dan boşalan koltuğa tecrübeli çalıştırıcı Dick Advocaat'ı getiren Fenerbahçe, Süper Lig'e Hollandalı teknik direktörle başlayacak.

Adımlar dikkatli atıldı

Fenerbahçe yönetimi, UEFA'nın finansal fair-play yaptırımları nedeniyle transferde adımlarını dikkatli atmak zorunda kaldı.

Takımlarıyla sözleşmesi sona eren futbolcular üzerinde yoğunlaşanFenerbahçe, bu bağlamda 4 transfer yaptı.

Van der Wiel, Neustadter ve İsmail Köybaşı'nın eski takımlarıyla sözleşmeleri sona erdiği için Fenerbahçe bu futbolcuların transferinde bonservis bedeli ödemedi. Küme düşen Sivasspor'dan da transfer edilen Chahechouhe için kulüpten bonservis ödenip ödenmediği ile alakalı resmi bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe'nin bonservis ücreti ödediği tek futbolcu Martin Skrtel oldu. Liverpool'un tecrübeli Slovak futbolcusu için sarı-lacivertli kulübün kasasından 6 milyon avro bonservis bedeli çıktı.

Önemli isimler gitti

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosundan önemli isimler ayrıldı.

Şu ana kadar 11 futbolcuyla yollarını ayıran Fenerbahçe, sadece biri isimden bonservis parası kazandı.

Takımın önemli isimleri Gökhan Gönül, Caner Erkin, Bruno Alves, Raul Meireles, Michal Kadlec, ile Mehmet Topuz'un sözleşmesini uzatmayan sarı-lacivertlilerde, kiralık sözleşmeleri biten Lazar Markovic ve Abdoulaye Ba'yla da anlaşma sağlanmadı.

Fenerbahçe sözleşmesi devam eden Diego'yu Brezilya ekibi Flemengo'ya gönderirken, geçen sezon kadro dışı olan Serdar Kesimal'ın da sözleşmesini uzatmadı.

Fenerbahçe, Luis Nani'den ise gelir elde etti. Geçen sezon Nani'yi 6 milyon avroya Manchester United'den transfer eden Fenerbahçe, başarılı futbolcuyu Valencia'ya 8.5 milyon avroya sattı.

Öte yandan Fenerbahçe, geçen yıl Atiker Konyaspor'da kiralık olarak oynayan Samuel Holmen'in de sözleşmesini yenilemedi.