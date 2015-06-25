Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor

İSTANBUL - Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak Fenerbahçe Futbol Takımı'nda oyuncuların rutin sağlık kontrollerine devam edildi.



Sarı-lacivertli oyuncular Diego Ribas, Moussa Sow, Raul Meireles, Samuel Holmen, Volkan Demirel, Mehmet Topuz ve Ertuğrul Taşkıran, Liv Hospital Ulus'ta bir dizi teste tabi tutuldu.



Öncelikle kan değerlerine bakılan oyuncular, ardından solunum ve efor testinden geçti. Sağlık kontrolü, göz, kulak-burun-boğaz ve genel cerrahi muayenelerinin ardından tamamlandı.



Fenerbahçe'de milli takımlara gitmelerinden dolayı çalışmalara sonradan dahil olacak oyuncular ile izinli olan futbolcuların daha sonra sağlık kontrolünden geçirilecekleri belirtildi.

