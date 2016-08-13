Fenerbahçe'de Pereira dönemi bitiyor

İSTANBUL

Sarı-lacivertli yönetimin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa 1. lig ekibi Monaco'ya elenmesinden sonra yollarını ayrılma kararı aldığı Vitor Pereira ile ipler tamamen kopma noktasına geldi.

Pereira ve yardımcılarının yaklaşık 4 milyon avroyu bulan yıllık ücretinin tamamını ödemek istemeyen Fenerbahçe yönetimi, 10 gündür süren karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alamadı. Pereira'nın bugün yapılan antrenmana kulüpten izinsiz çıkmaması üzerine, "Vitor Pereira'nın bu davranışı açıkça sözleşmeye aykırıdır ve tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Vitor Pereira'nın sözleşmeyi açık ihlali karşısında kulübümüz bugün itibarı ile doğmuş hukuksal haklarını, pazartesi günü kullanacaktır." açıklaması yapan sarı-lacivertli yönetim, ayrılığın ilk adımını atmış oldu.

14 ay sürdü

Fenerbahçe yönetiminin, 11 Haziran 2015'te 2 yıllık sözleşme imzaladığı Pereira'yla birlikteliği 14 ay sürdü.

Süper Lig'de yeni sezonu göremeyen Pereira, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 62 resmi maçta 38 galibiyet, 15 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Kupasız sezon

Geçen sezon Robin van Persie, Luis Nani, Lazar Markovic, Simon Kjaer başta olmak üzere 11 transferle, tarihinin en pahalı kadrosunu kuran Fenerbahçe, hayal kırıklığıyla dolu bir yıl geçirdi.

Pereira, geçen sezon başında sarı-lacivertli taraftarlara verdiği sözlerin hiçbirini tutamadı. İyi futbolla, kupalarla dolu başarılı bir sezon vadeden Pereira'nın ekibi, Spor Toto Süper Lig'i Beşiktaş'ın ardında ikinci sırada tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, Shakhtar Donetsk'e elenerek katılamayan sarı-lacivertliler, final hedefiyle yola çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna kadar gidebildi.

Fenerbahçeli taraftarları en çok üzen sonuçlardan biri de Galatasaray'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali oldu. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'a finalde 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de, teknik direktör Pereira, taraftarların tepkisini daha da fazla almaya başladı.

UEFA'nın yaptırımları, Pereira ile devam ettirdi

Başkanlık döneminde başarısız neticeler sonrasında genelde yeni sezona aynı teknik direktörle devam etmeyen Aziz Yıldırım, UEFA'nın finansal fair-play yaptırımları nedeniyle Pereira'yla yolları ilk başta ayıramadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya elenilmesi üzerine Fenerbahçe yönetimi Pereira'yı göndermek için düğmeye bastı.

Yıldız futbolcularla sıkıntı yaşadı

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe macerasındaki en büyük sıkıntısı takımın yıldızı Robin van Persie'yle yaşadığı sorunlar oldu.

Fenerbahçe tarihinin en büyük transferlerinden biri olan yıldız golcü, geride kalan sezonda Pereira'yla sık sık tartışma yaşadı. Van Persie'ye özellikle sezonun ilk yarısında hazır olmadığı gerekçesiyle yedek soyunduran Pereira, bu kararından dolayı taraftarı da karşısına aldı. Medyada sürekli gündeme gelen bu olaydan oldukça yıpranan Pereira, sadece Van Persie değil, takımın diğer yıldızı Luis Nani'yle de benzer sorunlarla karşılaştı.

Taraftarla yıldızı barışmadı

Vitor Pereira'nın sarı-lacivertli taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmadı.

Van Persie'yi oynatmayarak taraftarın tepkisini alan Pereira, takımın sahaya yansıttığı defans ağırlıklı futbolun baş sorumlusu olarak gösterildi. Pereira'nın Galatasaray'la oynanan kupa finalinden sonra yaptığı "Kimseden özür dilemeyeceğim. Çünkü elimden gelen her şeyi yaptım." sözleri de taraftarı kızdırdı.