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Fenerbahçe'de kongre günü

Kongrenin ilk gününde faaliyet raporları ve mali konular görüşülüp, 2012 yılı için hazırlanan bütçe tasarısı üyelerin onayına sunulacak

Fenerbahçe'de kongre günü

Kongrenin ilk gününde faaliyet raporları ve mali konular görüşülüp, 2012 yılı için hazırlanan bütçe tasarısı üyelerin onayına sunulacak

19 Mayıs 2012 Cumartesi 13:29
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Fenerbahçe'de kongre günü
İSTANBUL -Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Arena'da çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilen toplantının ilk gününde, faaliyet raporları ve mali konular görüşülerek, 2012 yılı için hazırlanan bütçe üyelerin onayına sunulacak.

''Futbolda şike'' iddialarına yönelik davada tutuklu yargılanan Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olduğu kongrede, yarın yapılacak başkanlık seçiminde, adaylığını açıklayan kongre üyesi Murat Çelikel de yarışacak.
Yaklaşık 15 bin üyesi bulunan sarı-lacivertli kulüpte kongreye, aidatlarını yatıran 11 bin 653 üyenin katılma hakkının bulunduğu açıklanmıştı.
Aziz Yıldırım başkanlığında 3 yıldır görev yapan yönetim kurulu döneminde bütün branşlarda kazanılan toplam 34 kupa, kongrenin düzenlendiği salonda başkanlık divanı masası önünde sergilendi. Bu arada, 29 yıl sonra kazanılan Türkiye Kupası en üstte yer aldı.
Kongre başkanlık divanına Talat Yılmaz'ın seçilmesiyle başlayan genel kurul toplantısında, şike davası nedeniyle tutuklu bulunan Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu'nun dışında bütün yöneticiler genel kurulda hazır bulundu.

Aziz Yıldırım'a alkış
Kongrenin başında yayınlanan videoda, 15 Şubat 1998'de ilk kez başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın döneminde yapılan tesisler, kazanılan başarılar gösterildi. Videoda Yıldırım'ın başkanlığı döneminde kulübe kazandırılan tesislerden, Fenerium, taraftar kart, FB TV, Fenerbahçe radyosu, futbol ve diğer branşlarda kazanılan başarılardan görüntüler yer aldı.
Video gösteriminin sonunda ekranda Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı yer alınca, kongre üyeleri ayağa kalkarak Yıldırım'ı alkışladı.

AA

Son Güncelleme: 19.05.2012 06:56
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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