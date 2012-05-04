İSTANBUL - Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş'a Fiyapı İnönü Stadı'nda 1-0 yenilerek, liderlik fırsatını değerlendiremeyen Fenerbahçe'de deplasman stresi geri döndü.



İç sahada yakaladığı başarıyı deplasmanda elde edemeyen sarı-lacivertliler, dış sahada son 16 maçın sadece 4'ünden galip ayrılabildi.

Bu sezon ligde deplasmandaki ilk 3 maçını kazanan ve geçen sezondan itibaren rakip sahalarda başladığı seride deplasmanda üst üste kazanma rekorunu eline geçirip, 12 maçlık seri yakalayan Fenerbahçe, 12. galibiyetin ardından dış saha maçlarında düşüşe geçti.

Son 16 deplasman mücadelesinde sadece 4 kez galip gelen sarı-lacivertliler, 7 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

Normal sezonda deplasmanda yaptığı son 14 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi ve 5 beraberlik alan Fenerbahçe, Süper Final'de ilk yenilgisini de deplasmanda yaşadı.

Trabzonspor ile 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda şampiyonluk yolunda çok önemli bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, bu sezon ligde rakibiyle Trabzon'da yaptığı maçı kazanamadı.