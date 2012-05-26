Fenerbahçe'de Aydın Örs dönemi bitti

İSTANBUL - Aydın Örs, yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın önerisiyle iki yıl önce Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Koordinatörlüğü görevini üstlendiğini hatırlatarak, ''Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı'nın sorumlularından biri olarak, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, yeni seçilen yönetim kurulumuzun göreve başlayacağı bugünlerde, kendilerine yeniden yapılanma ve önlerini açma bağlamında fırsat yaratmak amacıyla bu onurlu görevden ayrılma kararı vermiş bulunmaktayım'' ifadelerini kullandı.



Örs, görev yaptığı süre boyunca kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

''Son olarak başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticimiz İlhan Ekşioğlu'nun en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşması ve yeni sezonda kulübümüzün bütün branşlarda başarılı olmasını yürekten dilerim.''