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Fenerbahçe'de Aydın Örs dönemi bitti

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Koordinatörü Aydın Örs, görevinden istifa etti

Fenerbahçe'de Aydın Örs dönemi bitti

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Koordinatörü Aydın Örs, görevinden istifa etti

26 Mayıs 2012 Cumartesi 11:55
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Fenerbahçe'de Aydın Örs dönemi bitti
İSTANBUL - Aydın Örs, yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın önerisiyle iki yıl önce Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Koordinatörlüğü görevini üstlendiğini hatırlatarak, ''Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı'nın sorumlularından biri olarak, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, yeni seçilen yönetim kurulumuzun göreve başlayacağı bugünlerde, kendilerine yeniden yapılanma ve önlerini açma bağlamında fırsat yaratmak amacıyla bu onurlu görevden ayrılma kararı vermiş bulunmaktayım'' ifadelerini kullandı.

Örs, görev yaptığı süre boyunca kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:
''Son olarak başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticimiz İlhan Ekşioğlu'nun en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşması ve yeni sezonda kulübümüzün bütün branşlarda başarılı olmasını yürekten dilerim.''

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 03:55
Anahtar Kelimeler:
Aydın Örs
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