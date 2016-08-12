Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Grasshoppers ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın 2 saat sürdüğü belirtildi.
İdmanın ilk 30 dakikalık bölümünde salonda çalışan futbolcuların, daha sonra antrenmana sahada devam ettikleri kaydedildi.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanın pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
AA