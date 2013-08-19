Fenerbahçe'de Arsenal maçı hazırlıkları

İSTANBUL



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz temsilcisi Arsenal ile 21 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlanan antrenmanda, kaleci antrenörü Murat Öztürk ile takımdan ayrı çalışmalar yapan kalecilerin, taktik çalışmada dönüşümlü olarak görev aldıkları kaydedildi.



Mehmet Topal takımla çalıştı



Galatasaray ile oynanan TFF Süper Kupa maçında sağ dizine darbe alan ve sakatlığı nedeniyle Torku Konyaspor maçının kadrosuna alınmayan Mehmet Topal, takımla çalışmalara başladı.



Bir süredir özel program dahilinde çalışan Mehmet Topal'ın antrenmanın tamamında takımla çalıştığı ifade edildi.



Fenerbahçe, yarın akşam yapacağı antrenmanla Arsenal maçı hazırlıklarını tamamlayarak, tesislerde kampa girecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.





AA