Fenerbahçe'de Advocaat imzayı attı

Ülker Stadı'nda Advocaat için düzenlenen imza töreninde kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, asbaşkanlar İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Ahmet Önder Fırat, Ozan Balaban da hazır bulundu. Basın toplantısını Advocaat'ın ailesi ile yardımcısı Cor Pot da takip etti.

Fenerbahçe'ye geldiği için harika duygular beslediğini vurgulayan Advocaat, futbol sistemiyle ilgili de bilgi vererek şöyle konuştu:

"İdmana bir kere çıktım. Son yıllara bakarsak Fenerbahçe ya şampiyon olmuş ya da ikinci. Demek ki Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Daha iyi bir takım haline gelebiliriz. Galatasaray ve Beşiktaş'a göre fark oluşturmalıyız. Onların önünde olma konusunda büyük bir şansımız var. Benim sevdiğim sistem 4-3-3'tür. Bu durum oyunculara bağlı. Oyuncuların çoğunu tanıyorum. Bir süre geçtikten sonra 4-4-2 daha iyi olursa ona döneriz. Bu, futbolcuların performansına göre olacak."

Advocaat, yarın UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda takımını İsviçre temsilcisi Grasshoppers'a karşı 4-3-3 sistemiyle sahaya süreceğini de belirterek, "Kesinlikle 4-3-3 oynayacağız. Çok da bir risk alamayız. Oyunculara baktığımızda bu sisteme alışıklar. Bir yerden bu sisteme başlamalıyız ve başlayacağız." dedi.

Bütün oyuncularından saha içinde "savaşmasını" beklediğini anlatan Hollandalı teknik adam, vatandaşı Robin van Persie ve transferle ilgili bir soru üzerine şu cevabı verdi:

"Bir oyuncu üzerinden söz veremem. Henüz geleli 1,5 gün oldu. Sürekli toplantı halindeyiz yönetimle. İmkanları görüşüyoruz. Durumumuz belli. Belki bir transfer olabilir ama çok da ihtiyacımız yok. Kadromuz yeterince iyi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den ilk transfer teklifini geçen hafta cuma günü aldığını aktaran Advocaat, yeni hedefler için heyecanlı olduğunu kaydetti.

Mosturoğlu'ndan Pereira açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Mosturoğlu, eski teknik direktör Vitor Pereira'yla yaşananlar hakkında bilgi verdi.

Advocaat'ın dünya çapında tanınan bir isim olduğunu ve Fenerbahçe'ye büyük kupalar getireceğine inandığını anlatan Mosturoğlu, eski teknik direktör Pereira'yla ilgili şunları dile getirdi:

"Önceki hocayla ilgili hukuki süreç var. Hocanın sözleşmesinde takımı antrenmanlarda ulusal ve uluslararası sistemlerle çalıştıracağına dair kriterler vardı. Bu verilerin tespiti için de zaman zaman testler yapıyoruz. Bu da kontratında yazıyor. Olay FIFA ve CAS'ta çözülecek. Uluslararası hukuk bürolarıyla çalışıyoruz. Hoca bize sezon başında planlama yapıp oyun formasyonuna yönelik transfer listesi verdi. Bize verdiği planlama dışında bir noktaya geldi. Biz de sebeplerini sorduk."