Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Fenerbahçe'de Advocaat imzayı attı

Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de Advocaat imzayı attı

Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

17 Ağustos 2016 Çarşamba 15:50
664 Okunma
Fenerbahçe'de Advocaat imzayı attı

 Ülker Stadı'nda Advocaat için düzenlenen imza töreninde kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, asbaşkanlar İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Ahmet Önder Fırat, Ozan Balaban da hazır bulundu. Basın toplantısını Advocaat'ın ailesi ile yardımcısı Cor Pot da takip etti.

Fenerbahçe'ye geldiği için harika duygular beslediğini vurgulayan Advocaat, futbol sistemiyle ilgili de bilgi vererek şöyle konuştu:

"İdmana bir kere çıktım. Son yıllara bakarsak Fenerbahçe ya şampiyon olmuş ya da ikinci. Demek ki Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Daha iyi bir takım haline gelebiliriz. Galatasaray ve Beşiktaş'a göre fark oluşturmalıyız. Onların önünde olma konusunda büyük bir şansımız var. Benim sevdiğim sistem 4-3-3'tür. Bu durum oyunculara bağlı. Oyuncuların çoğunu tanıyorum. Bir süre geçtikten sonra 4-4-2 daha iyi olursa ona döneriz. Bu, futbolcuların performansına göre olacak."

Advocaat, yarın UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda takımını İsviçre temsilcisi Grasshoppers'a karşı 4-3-3 sistemiyle sahaya süreceğini de belirterek, "Kesinlikle 4-3-3 oynayacağız. Çok da bir risk alamayız. Oyunculara baktığımızda bu sisteme alışıklar. Bir yerden bu sisteme başlamalıyız ve başlayacağız." dedi.

Bütün oyuncularından saha içinde "savaşmasını" beklediğini anlatan Hollandalı teknik adam, vatandaşı Robin van Persie ve transferle ilgili bir soru üzerine şu cevabı verdi:

"Bir oyuncu üzerinden söz veremem. Henüz geleli 1,5 gün oldu. Sürekli toplantı halindeyiz yönetimle. İmkanları görüşüyoruz. Durumumuz belli. Belki bir transfer olabilir ama çok da ihtiyacımız yok. Kadromuz yeterince iyi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den ilk transfer teklifini geçen hafta cuma günü aldığını aktaran Advocaat, yeni hedefler için heyecanlı olduğunu kaydetti.

Mosturoğlu'ndan Pereira açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Mosturoğlu, eski teknik direktör Vitor Pereira'yla yaşananlar hakkında bilgi verdi.

Advocaat'ın dünya çapında tanınan bir isim olduğunu ve Fenerbahçe'ye büyük kupalar getireceğine inandığını anlatan Mosturoğlu, eski teknik direktör Pereira'yla ilgili şunları dile getirdi:

"Önceki hocayla ilgili hukuki süreç var. Hocanın sözleşmesinde takımı antrenmanlarda ulusal ve uluslararası sistemlerle çalıştıracağına dair kriterler vardı. Bu verilerin tespiti için de zaman zaman testler yapıyoruz. Bu da kontratında yazıyor. Olay FIFA ve CAS'ta çözülecek. Uluslararası hukuk bürolarıyla çalışıyoruz. Hoca bize sezon başında planlama yapıp oyun formasyonuna yönelik transfer listesi verdi. Bize verdiği planlama dışında bir noktaya geldi. Biz de sebeplerini sorduk."

AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 15:52
Anahtar Kelimeler:
AdvocaatMahmut UsluŞekip MosturoğluAhmet Önder FıratOzan BalabanUEFA Avrupa Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ