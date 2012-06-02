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Fenerbahçe'de 3 futbolcunun sözleşmeleri uzatıldı

Selçuk Şahin ile Baroni'nin sözleşmelerinin 1'er, Gökhan Gönül'ün sözleşmesinin ise 2 yıl uzatıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe'de 3 futbolcunun sözleşmeleri uzatıldı

Selçuk Şahin ile Baroni'nin sözleşmelerinin 1'er, Gökhan Gönül'ün sözleşmesinin ise 2 yıl uzatıldığı duyuruldu.

02 Haziran 2012 Cumartesi 08:33
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Fenerbahçe'de 3 futbolcunun sözleşmeleri uzatıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Selçuk Şahin'in bu sezon itibariyle sona eren sözleşmesinin opsiyon maddesi kullanarak 1 yıl,Cristian Baroni'nin 2014 yılında sona erecek olan sözleşmesinin 2015 yılına kadar, Gökhan Gönül'ün 2014 yılında sona erecek olan sözleşmesinin ise 2016 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren diğer futbolcularla da görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada da, oyuncuların alacakları ücretlere yer verildi. 

Sarı-lacivertli kulübün, Selçuk Şahin'le yıllık garanti ücreti 950 bin avro ve maç başı ücreti yıllık 320 bin avro ile sınırlı olarak, Cristian Baroni'yle yıllık garanti ücreti 1 milyon 800 bin avro ve maç başı ücreti yıllık 400 bin avro ile sınırlı olarak, Gökhan Gönül ile de 2 yıl süreyle yıllık garanti ücreti 1 milyon 710 bin avro, maç başı ücreti ise yıllık 765 bin avro ile sınırlı olarak, yeni mukavele yaptığı belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 02.06.2012 00:34
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