Fenerbahçe zirve yarışından kopmadı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe-Bursaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

6. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Bursaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Alper Potuk'un vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı gitti.

23. dakikada Giuliano'nun soldan pasında meşin yuvarlakla ceza sahası sol çaprazında buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda, top uzak direğinin yanından auta çıktı.

28. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortaladığı topa Giuliano yükselerek kafayla vurdu, top direğin yanından auta gitti.

30. dakikada Şener Özbayraklı'nın uzaklaştırmak istediği top Batalla'nın önünde kaldı. Bursasporlu futbolcunun ceza yayı üzerinden vuruşunda, kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.

35. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Furkan Soyalp'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Yusuf Erdoğan, kalesini terk eden Volkan Demirel'i geçemedi. Volkan, meşin yuvarlağı taca gönderdi.

38. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Alper Potuk'un içeri ortaladığı topa Bursaspor kalecisi Harun Tekin müdahale etti. Harun'un uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Chahechouhe'nun sağdan içeri ortasına iyi yükselen Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, top uzak direkten kaleye giderken çizgi üzerinde Ertuğrul Ersoy kafa vuruşuyla golü önledi.

43. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan yaptığı ortaya sağdan gelen Şener Özbayraklı gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

58. dakikada Chahechouhe'nun soldan ortasında Soldado meşin yuvarlağı Skrtel'in önüne indirdi. Fenerbahçeli futbolcunun şutunda, top kaleci Harun Tekin'de kaldı.

62. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Sarı-lacivertlilerin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena'nın şutunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere attı.

69. dakikada Bursaspor 1-0 öne geçti. Hızlı bir atakta Batalla ile paslaşan Furkan Soyalp'ın, ceza sahası dışından şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

71. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta Sow, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi kalesine gönderdi: 1-1.

72. dakikada Batalla'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Sow'un şutunda, Volkan Demirel topu kornere çeldi.

78. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağdan içeri çevirdiği topa altı pas üzerinde Mehmet Topal gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

84. dakikada Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, tribüne gönderildi.

90. dakikada Fenerbahçe çok net bir fırsattan yararlanamadı. Şener Özbayraklı'nın sağdan yaptığı ortada, Fernandao topa kafayla vurdu, kaleci Harun çizgi üzerinde gole izin vermedi.

90+1. dakikada Fenerbahçe'nin 2. golü geldi. Hasan Ali Kaldırım'ın soldan gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Fernandao, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.