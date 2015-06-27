Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

İSTANBUL

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah çalışmasıyla devam etti.

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde günün ilk antrenmanını gerçekleştirirken, çalışmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Bu bölümde oyuncular, kondisyon çalışmalarının ardından 5'e 2 pas idmanı gerçekleştirdiler. Medyaya kapalı bölümde ise 2 ayrı sahada eş zamanlı olarak maç yapıldığı, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla da antrenmanın tamamlandığı aktarıldı.

Futbolcuların çalışacağı istasyonları kendisi hazırlayan teknik direktör Pereira'nın, antrenmanın sürekli yüksek tempoda geçmesini istemesi dikkati çekti.

Fenerbahçe takımında, milli takımlarda yer almaları sebebiyle izinli olan Mehmet Topal, Gökhan Gönül, Şener Özbayraktar, Hasan Ali Kaldırım, Bruno Alves, Michal Kadlec, Miroslav Stoch ve Simon Kjear çalışmada yer almadı.

Antrenmanı, Fenerbahçe Sportif Direktörü Giuliano Terraneo da takip etti.

Sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.