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Fenerbahçe'ye Sivas'ta 3 puan

Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

Fenerbahçe'ye Sivas'ta 3 puan

Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

15 Nisan 2018 Pazar 11:47
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Fenerbahçe'ye Sivas'ta 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

Karşılaşmanın 12. dakikada Fenerbahçe'nin soldan paslaşarak kullandığı kornerde Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza alanındaki Neustaedter'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

16. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında savunmanın arkasına gönderilen topu uzaklaştırmak için kalesini terk ederek ceza alanı dışına çıkan Volkan Demirel'in vuruşunda, meşin yuvarlak Kone'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşu etkisiz olunca, kaleci Volkan Demirel, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında kontrol etti.

30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali Kaldırım'ın pasında, ceza alanı sol çaprazında topu kontrol eden Chahechouhe'nun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

33. dakikada Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi. Soldan gelişen atakta Chahechouhe'nun pasında, ceza alanında topla buluşan Soldado'nun son çizgiye inmeden ortaya çıkardığı meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın ayağından sekerek, Medjani'ye çarptı ve filelere gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

63. dakikada Soldado'nun sağdan kaleye paralel gönderdiği topa hareketlenen Chahechouhe'nun sol çaprazdan vuruşunda, son anda araya giren Auremir, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

87. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağdan ceza alanına ortasında Mehmet Ekici'nin çapraz pozisyondan vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Topu yeniden önünde bulan Şener Özbayraklı'nın ortasında, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

90+1. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında Cyriac'ın kafa pasında topu önünde bulan Robinho'nun altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-2

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDemir Grup Sivasspor
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