Fenerbahçe'ye İspanyol rakip

İSTANBUL

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sekizer takımın mücadele ettiği A ve B gruplarını ilk 4 sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükseldi. Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor'un elendiği FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla eşleşti.

Çeyrek final maçları 7 ve 10 Mart tarihlerinde oynanacak. İlk 2 müsabakada eşitlik olması durumunda Dörtlü Final'e yükselen takımın belli olacağı üçüncü ve son karşılaşma 15 Mart'ta yapılacak.

Turnuvada çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Dinamo Kursk (Rusya) - Bourges Basket (Fransa)

Nadezhda (Rusya) - USK Prag (Çekya)

Fenerbahçe (Türkiye) - Perfumerias Avenida (İspanya)

UMMC Ekaterinburg (Rusya) - Famila Schio (İtalya)