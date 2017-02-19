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Fenerbahçe'ye gündüz maçı yaramadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'ye gündüz maçı yaramadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

19 Şubat 2017 Pazar 19:19
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Fenerbahçe'ye gündüz maçı yaramadı

İSTANBUL -  Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, ligde üst üste üçüncü maçını da kazanamayarak, puan kayıplarını sürdürdü. 

21. dakikada Stoch'un sağ kanattan yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası önünde De Souza'da kaldı. Brezilyalı oyuncunun sol ayakla bekletmeden vuruşunda kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

34. dakikada Veigneau'nun savunma arkasına pasıyla sol kanatta topla buluşan Castro'nun ceza sahası içine kadar sürerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak taca çıktı.

60. dakikada Adem Büyük'ün pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Koita'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

62. dakikada Adem Büyük'ün savunma arkasına gönderdiği pasta kaleci Volkan Demirel ve Skrtel'in anlaşamadığı pozisyonda topa Castro hamle yaptı. Castro kaleci Volkan'dan sıyrılırken savunmada kademeye gelen Skrtel, müdahalesiyle tehlikeyi önledi. 

76. dakikada Mehmet Topal topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasında bulunan Fernandao'nun gelişine yaptığı vole vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

84. dakikada Stoch'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fernandao'nun kayarak yaptığı vuruşta, araya giren Veysel Sarı topu kornere gönderdi. 

90+1. dakikada sol kanattan İsmail Köybaşı'nın ortasında savunmada Veysel Sarı'nın uzaklaştıramadığı top, Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.

Son 5 maçta tek galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta tek galibiyet alabilen Fenerbahçe, 3 maçı berabere tamamladı, bir maçta rakibine yenildi. 

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, 18. haftada iç sahada Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi. Ligin 19. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 4-1'lik skorla yenilen sarı-lacivertli ekip, 20. haftada dış sahada Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, son olarak sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak, son 5 maçta 9 puan kaybetti.

Volkan Şen ve Stoch, ceza sınırında

Fenerbahçeli futbolcular Volkan Şen ve Miroslav Stoch, mücadelede sarı kart görerek, ceza sınırına geldi.

AA

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FenerbahçeGündüz MaçıÖnce Vatan Gazetesi
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