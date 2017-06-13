Fenerbahçe'ye 12 yıl sonra ikinci Fransız

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı tecrübeli oyuncu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertlilerin tarihindeki ikinci Fransız futbolcu olacak.

Kulübü Olympique Lyon ve futbolcuyla anlaşmaya varan Fenerbahçe, 17 Haziran'da başlayacak transfer dönemiyle Valbuena'ya resmi imzayı attıracak.

Resmi imzaların atılmasıyla Fenerbahçe, 2005 yılındaki Nicolas Anelka transferinin ardından 12 yıl sonra bir Fransız futbolcuyu kadrosuna katacak.

Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunun devre arasında Anelka'yı Manchester City'den transfer ederek tarihindeki ilk Fransız futbolcuyu renklerine bağlamıştı.

İkinci kez Fransa dışında

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Valbuena, kariyerinde ikinci kez Fransa dışına çıkacak.

Kariyerine ülkesinde Bordeaux altyapısında başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 2006 yılında Libourne takımından yıldızının parlayacağı Marsilya'ya transfer olarak profesyonelliğe geçiş yaptı.

Marsilya'da gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Valbuena, bu ekiple 8 sezon geçirerek kulübün önemli isimlerinden biri haline geldi. Marsilya'da 8 sezonda biri Fransa Ligue 1 olmak üzere beş kupa kaldıran başarılı futbolcu, 330 resmi maçta 38 gol attı.

Valbuena, 8 yıl Marsilya formasını giydikten sonra ilk kez ülke dışına transfer oldu. Tecrübeli futbolcu 2014 yılında 7 milyon avro bonservis bedeliyle Rusya'nın Dinamo Moskova takımına geçti.

Dinamo Moskova'da aradığını bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Rusya kariyerinde 40 maçta 6 gol kaydetti. Valbuena, 2015-2016 sezonun başında ise eski takımı Marsilya'yı kızdıracak bir transferin içine girdi. Fransız futbolcu, 6 milyon avro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a transfer oldu ve 8 yıl top koşturduğu Marsilya'nın taraftarlarının büyük tepkisini çekti.

Lyon ekibinde Valbuena, ilk sezonunda 33 maçta forma giyip bir kez fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcu geride kalan sezon ise performansıyla beğeni topladı. Fransa Ligue 1'de 30 maçta görev alıp 8 gol atan 32 yaşındaki futbolcu, yaptığı asistlerle de ön plana çıktı.

Fenerbahçe için kariyerinde ikinci kez Fransa dışına çıkan Valbuena, kötü geçen Rusya macerasından sonra ülkesini dışında bu sefer başarılı olmak için ter dökecek.

Benzema'yla "şantaj" olayı

Valbuena, 51 kez formasını giydiği Fransa Milli Takımı'na, Real Madrid'in oyuncusu Karim Benzema'yla 2015 yılında yaşadığı "şantaj" olayından sonra bir daha çağrılmadı.

Fransa Milli Takımı'yla 2010 ve 2014 Dünya Kupası'nda boy gösteren Valbuena, 8 gol attığı milli formayı en son 2015 yılında giydi.

Benzema ile Valbuena arasında yaşanan "şantaj" olayı 2015 yılının kasım ayında ortaya çıktı. Real Madrid'in yıldızı Benzema'nın, Valbuena'yı özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir video ile tehdit ettiği ve futbolcudan 150 bin avro istediği öne sürülmüştü. Benzema hakkında da olayla ilgili 5 Kasım 2015'te dava açılmıştı.

Bu olaydan sonra Benzema'nın yanı sıra Valbuena da bir daha Fransa Milli Takımı'na davet edilmedi.

İstikrar abidesi

Valbuena, 2007-2008 sezonundan bu yana her dönem 35 maçın üzerinde sahaya çıktı.

Uzun süreli sakatlık sıkıntısı yaşamayan Valbuena, son 10 sezonun her birinde 35'in üzerinde resmi maç oynayarak istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.

Fenerbahçe'ye golü var

Valbuena, yeni sezonda formasını giymek üzere anlaşmaya vardığı Fenerbahçe'ye karşı daha önce gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, Marsilya formasıyla 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Grup maçında İstanbul'da 2-2 biten maçta Valbuena, Ülker Stadı'nda Volkan Demirel'in koruduğu fileleri havalandırmayı başarmıştı.