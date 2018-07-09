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Fenerbahçe Volkan Demirel'le sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Futbol Takımı, tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'in sözleşmesini uzattı.

Fenerbahçe Volkan Demirel'le sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Futbol Takımı, tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'in sözleşmesini uzattı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:07
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Fenerbahçe Volkan Demirel'le sözleşme yeniledi

İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 2002 yılından bu yana Fenerbahçe formasını terleten 36 yaşındaki kaleciyle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Damien Comolli'yle bir araya gelen Volkan'ın yeni sözleşmesinin kaç yıllık olduğunun bilgisi paylaşılmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volkan Demirel, kendisiyle yola devam etmek isteyenlere teşekkür ederek, "1-2 haftadır çok görüştük, çok konuştuk. Comolli, bana çok yardımcı oldu. Zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemli, mutluluk verici, gurur verici, onur vericidir. Her zaman dile getirdiğim gibi elimden geldiği kadar da bu formayı giymek istiyorum. İnşallah bu imkanları her defasında sağlarım ve bu kulübün bir parçası olurum." ifadelerini kullandı.

Comolli ise Volkan Demirel'in takımda kalması gerektiğini düşündüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Volkan ile yaptığımız ilk toplantıda sadece onun durumunu ve sözleşmesini değil, genel olarak Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'nin genç kalecilerini konuştuk. Volkan'ın bu tutumu da benim çok hoşuma gitti. Çünkü o kendisini değil Fenerbahçe'yi düşünen biri."

Fenerbahçe'ye 2002 yılında Kartalspor'dan transfer olan Volkan Demirel, 16 sezon geçirdiği sarı-lacivertli formayla 509 resmi maça çıktı. Kulüp tarihinde Müjdat Yetkiner'den (570 maç) sonra en fazla müsabakaya çıkan ismi olan Volkan Demirel, yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı terletecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Volkan DemirelFenerbahçeSözleşme
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