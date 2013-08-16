Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza

PFDK, TFF Süper Kupa maçı nedeniyle Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine para cezası verdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza

PFDK, TFF Süper Kupa maçı nedeniyle Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine para cezası verdi.

16 Ağustos 2013 Cuma 08:13
770 Okunma
Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza
İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK), yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye toplam 110 bin, Galatasaray'a ise 99 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Galatasaray'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 60 bin, müsabaka sonrası flaş röportaja antrenör ve futbolcu katılımı sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 10 bin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle de 9 bin lira olmak üzere toplam 99 bin lira para cezası verildi.

Fenerbahçe ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 30 bin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 80 bin lira olmak üzere toplam 100 bin lirayla cezalandırıldı.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2013 08:14
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Ve Galatasaraya Ceza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ