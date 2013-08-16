Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza

İSTANBUL



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK), yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye toplam 110 bin, Galatasaray'a ise 99 bin lira para cezası verildiği bildirildi.



Galatasaray'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 60 bin, müsabaka sonrası flaş röportaja antrenör ve futbolcu katılımı sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 10 bin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle de 9 bin lira olmak üzere toplam 99 bin lira para cezası verildi.



Fenerbahçe ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 30 bin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 80 bin lira olmak üzere toplam 100 bin lirayla cezalandırıldı.





AA