Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank aynı grupta

ANKARA - Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Ligi 2015-16 sezonu kura çekiminde, Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank ve Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ Spor) grupları belli oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank A Grubu'nda, AGÜ Spor ise B Grubu'nda yer aldı. Gruplarda ilk 4 içinde yer alan takımlar, üst tura yükselecek.

Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle: