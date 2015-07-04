Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank aynı grupta

ANKARA - Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Ligi 2015-16 sezonu kura çekiminde, Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank ve Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ Spor) grupları belli oldu.
Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank A Grubu'nda, AGÜ Spor ise B Grubu'nda yer aldı. Gruplarda ilk 4 içinde yer alan takımlar, üst tura yükselecek.
Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle:
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A GRUBU
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B GRUBU
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Famila Schio
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AGÜ Spor
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ESBVA-LM
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Wisla Can-Pack
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Fenerbahçe
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UMMC Ekaterinburg
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Good Angels Kosice
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Nadezhda
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Brno – Avenia (Kazanan)
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Spar Citylift Girona
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Dinamo Kursk
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Tango Bourges
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Uniqa Sopron
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Castors Braine
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Galatasaray Odeabank
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USK Prag
AA