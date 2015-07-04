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Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank aynı grupta

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank, aynı grupta mücadele edecek

Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank aynı grupta

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank, aynı grupta mücadele edecek

04 Temmuz 2015 Cumartesi 14:25
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Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank aynı grupta

ANKARA - Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Ligi 2015-16 sezonu kura çekiminde, Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank ve Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ Spor) grupları belli oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank A Grubu'nda, AGÜ Spor ise B Grubu'nda yer aldı. Gruplarda ilk 4 içinde yer alan takımlar, üst tura yükselecek.

Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle:

 

A GRUBU

B GRUBU

Famila Schio

AGÜ Spor

ESBVA-LM

Wisla Can-Pack 

Fenerbahçe

UMMC Ekaterinburg

Good Angels Kosice

Nadezhda 

Brno – Avenia (Kazanan)

Spar Citylift Girona

Dinamo Kursk

Tango Bourges

Uniqa Sopron

Castors Braine

Galatasaray Odeabank

USK Prag

AA

Son Güncelleme: 04.07.2015 13:06
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçeönce Vatan
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