Fenerbahçe ve Bursaspor'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, Fenerbahçe'ye, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor ile oynanan final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 bin lira para cezası verdiği bildirildi.



Kurulun, ayrıca aynı maçta taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Bursaspor'un da 20 bin lira para cezası almasını kararlaştırdığı kaydedildi.

Bu arada Bursasporlu oyuncu Ahmet Arı, A2 Ligi play-off'unda Kartalspor ile yapılan maçta hakeme yönelik hakareti nedeniyle 4 resmi karşılaşmadan men cezası, aynı takımın oyuncularından Metehan Bayrakçı ise A2 Ligi play-off'ta Galatasaray maçında rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.