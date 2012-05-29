Fenerbahçe Ülker, Spahija ile yollarını ayırdı

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Spahija'nın önceki gün görevinden istifa eden şube genel koordinatörü Aydın Örs ile birlikte 2010-2011 sezonunda göreve geldiği belirtilerek, ''Aynı sezonu lig şampiyonluğuyla tamamlamamızda büyük emeği olan Sayın Neven Spahija'ya teşekkür eder, basketbol hayatının bundan sonraki günleri için başarılar dileriz'' denildi.

Fenerbahçe Ülker, bu açıklamayla 2 sezon görev yapan Hırvat çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.

Açıklamada ayrıca Aydın Örs'e de bugüne kadar kulübü sağladığı katkılar için teşekkür edildi.